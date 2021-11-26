Четыре алматинца купили несуществующую одежду у мошенников

Иллюстративное фото: pexels.com

Несколько жителей Алматы в надежде купить стильные вещи перечисляли неизвестным "продавцам" деньги, но в итоге не получали ни одежды, ни своих средств, сообщает МВД РК на своем официальном медиа-портале Polisia.kz.

"Продажи" велись через фейковый профиль в Instagram. Там злоумышленники выкладывали фото чужих объявлений, при этом цену на товар указывали более низкую.

Переговоры велись только через соцсеть. Причем в беседе мошенники всячески убеждали "покупателей" в чистоте своих намерений.

Когда дело доходило до оплаты, деньги предлагалось перечислить на банковский счет. Когда же потерпевшие их отправляли, мошенники тут же меняли название аккаунта и блокировали их. На данный момент с заявлением в полицию обратились 4 человека.

Фейковый профиль для "продажи" одежды. Фото: polisia.kz

По подозрению в мошенничестве были задержаны уроженцы Кызылординской и Актюбинской областей. Обоим задержанным по 20 лет, ранее проблем с законом не имели.

"Сейчас "предприниматели" водворены в изолятор временного содержания. Уголовное дело расследуется по ст. 190 УК РК (мошенничество – прим. ред.). Полицейские проверяют подозреваемых на причастность к другим аналогичным преступлениям: количество потерпевших может быть гораздо больше", – заключили в МВД.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1944104-chetyre-almatintsa-kupili-nesuschestvuyuschuyu-odezhdu-u-moshennikov/