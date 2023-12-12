Снижение закредитованности казахстанцев: Токаев подписал поправки в Налоговый кодекс

Сегодня, 12 декабря, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал несколько законов о внесении поправок в Налоговый кодекс, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщает официальный Telegram-канал пресс-службы президента, главой государства подписаны следующие законы:

закон "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс);

закон "О введении в действие Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс);

закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам налогообложения".

Напомним, в конце октября мажилис одобрил законопроекты по внесению изменений и дополнений в Налоговый кодекс.

Тогда в мажилисе объясняли, что для снижения закредитованности населения необходимо освободить от налогообложения формируемые доходы, когда задолженность физических лиц прощается микрофинансовыми организациями, коллекторскими агентствами.

В законопроектах депутаты предлагали стимулировать микрофинансовые и коллекторские организации прощать долги проблемных заемщиков. Для этого предлагалось на три года освобождать от налогообложения их доходы, возникающие при списании долгов.

"В рамках основного законопроекта также предлагается освободить от налогов целевые накопления, перечисляемые детям из доходов Национального фонда.

В случае невозможности уплаты гражданами и юридическими лицами страны государственной пошлины, определенной при обращении в суд, им предоставляются механизмы отсрочки данной выплаты для обеспечения полного использования их конституционного права", - поясняли в мажилисе.

Тогда же глава МНЭ Алибек Куантыров сообщал, какие нововведения готовят для казахстанцев в части налогообложения. По его словам, для физлиц рассматривается возможность внедрения прогрессивного индивидуального подоходного налога.

"Для физлиц рассматривается сейчас возможность внедрения прогрессивного ИПН (индивидуальный подоходный налог – прим. ред.) – для тех, кто зарабатывает свыше 40-50 млн тенге в год, а также прогрессивный ИПН для пассивного дохода: для депозитов, для инвестиций в ценные бумаги. Но опять – это не коснется людей, которые имеют доходы ниже 40-50 млн тенге", – говорил глава МНЭ.

Министр отмечал, что было решено отказаться от идеи налогообложения депозитов казахстанцев.

Добавим, что в сентябре президент Касым-Жомарт Токаев в своем послании народу поручил уменьшить количество видов налоговых платежей в бюджет.

"Недополученные налоги – это непостроенные больницы, дороги и школы. Следует критически проанализировать и сократить объем налоговых льгот минимум на 20%. Оставшиеся преференции должны предоставляться по четким правилам, без привязки к отдельным проектам и персонам", – отмечал президент.