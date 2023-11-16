Как изменится стоимость автостраховки со следующего года в Казахстане

С 1 января 2024 года в Казахстане изменится стоимость обязательного автострахования. Она будет зависеть от региона, в котором зарегистрировано ТС, передает NUR.KZ со ссылкой на АРРФР.

По данным Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, с 2024 года в Казахстане на стоимость страховки будет влиять аварийность региона регистрации транспортного средства.

"Чем меньше аварийность в регионе, тем меньше выплат осуществляет страховая компания и, соответственно, тем меньше должен быть страховой тариф", – говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас при определении размера страховой премии в расчет берется возраст водителя и стаж вождения, тип автотранспорта, срок его эксплуатации, регион регистрации автомобиля и аварийность водителя (скидки или надбавки за дисциплину водителя).

"Новый порядок определения стоимости автостраховки предполагает корректировку параметра региона регистрации транспортного средства путем применения к ним поправочных коэффициентов в зависимости от аварийности региона. Поправочные коэффициенты будут определяться ежегодно посредством автоматизированного расчета в Единой базе данных по страхованию. При этом все действующие иные критерии, в том числе история вождения сохраняются", – объяснили специалисты.

В прошлом месяце ведомство утвердило поправочные коэффициенты на 2024 год, которые будут применяться к каждому региону регистрации транспортного средства.

Предварительно ожидается понижение стоимости автостраховки в 11 регионах страны. Так, в Алматы она снизится на 18%, а в Атырауской области – на 29%.

Повышение ожидается в 7 регионах. Например, в Астане – на 5%, а в Шымкенте – на 9%.

В Карагандинской области и области Ұлытау – без изменений.

При этом страховые организации имеют право на увеличение или уменьшение поправочных коэффициентов на +/-10% один раз в год.

"Такой подход направлен на обеспечение справедливой стоимости автостраховки и позволит своевременно актуализировать страховые премии по обязательному автострахованию", – подчеркнули специалисты.