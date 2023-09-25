Списывать микрокредиты, оформленные мошенниками, планируют в Казахстане

Некоторые мошенники могут обманом оформить на жертву кредит. В Казахстане хотят ввести норму, по которой такие займы будут списываться. С проектом постановления ознакомились журналисты NUR.KZ.

В Казахстане неоднократно поднималась проблема мошеннических кредитов, когда на казахстанцев без их ведома оформлялись займы в микрофинансовых организациях (МФО) и банках.

В связи с этим в стране даже ввели новый механизм защиты – казахстанцы получили возможность запрещать оформлять на свое имя новые кредиты. Однако одного этого метода может быть недостаточно.

Ранее мы рассказывали о том, что в правительстве хотят обязать банки списывать кредиты, оформленные мошенниками. И вот теперь соответствующий проект постановления выпустило Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка. Сейчас документ опубликован на портале "Открытые НПА".

Авторы проекта предлагают внести поправки в правила предоставления микрокредитов электронным способом. Так, например, теперь, чтобы заключить договор о предоставлении займа клиенту, придется пройти аутентификацию как минимум двумя способами, одним из которых является биометрическая идентификация.

Помимо этих мер защиты авторы документа предлагают начать списывать мошеннические кредиты. Если гражданина, на которого мошенники оформили онлайн-кредит, признают потерпевшим, то микрофинансовая организация должна будет:

приостановить начисление вознаграждения по такому микрокредиту;

приостановить взыскание задолженности и претензионно-исковую работу по микрокредиту;

приостановить направление в кредитные бюро информации о наличии задолженности клиента по микрокредиту;

направить письменное уведомление клиенту о приостановлении начисления вознаграждения по микрокредиту, взыскания задолженности и проведения претензионно-исковой работы.

Если судом подтвердится, что клиент действительно оказался жертвой и не получал заемные средства, то после вступления приговора в законную силу МФО в течение 15 дней обязано будет:

принять решение о списании задолженности клиента по данному микрокредиту;

внести корректировки в кредитную историю клиента в кредитных бюро путем устранения записей о наличии задолженности и просрочек по мошеннического займу;

вернуть деньги, которые клиент уже успел внести для погашения микрозайма.

Сейчас проект постановления находится на стадии обсуждения, которая продлится до 6 октября 2023 года. Если его примут, то в стране ужесточат соблюдение прав заемщиков, что в конечном счете должно привести к тому, что мошенникам станет сложнее обманным путем оформить кредит на свою жертву.