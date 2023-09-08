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Аренда квартиры без ремонта: насколько это выгодно, рассказали эксперты

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Пара ищет квартиру
Договор аренды. Иллюстративное фото: freepik.com

В условиях высокой стоимости жилья казахстанцы могут рассмотреть более доступные варианты, включая объекты без ремонта. Как сделать это выгодно и учесть риски, читайте в материале NUR.KZ.

Если вы решили арендовать жилье, которое требует проведения ремонтных работ, то важно обеспечить максимальную защиту своих интересов, ведь в подобных случаях все расходы возлагаются на арендаторов.

И чтобы деньги не были вложены зря, важно правильно оформить сделку и учесть некоторые нюансы. Как правильно все рассчитать и не потерять деньги, рассказали в Krisha.kz.

Определить условия

Аренда жилья без ремонта подразумевает, что арендодатель не хочет самостоятельно тратить на это деньги, но готов учесть расходы арендаторов в учет определенного количества ежемесячных плат.

В результате сделка становится взаимовыгодной – владелец не тратит свои средства, а арендатор получает квартиру со свежим ремонтом на долгий срок.

Однако, чтобы результат такой сделки устроил обоих, нужно правильно оформить договор.

"Важно учесть все нюансы и проговорить условия до заключения договора:

  • какие виды работ необходимы;
  • кто их будет выполнять: строительная бригада или сам арендодатель;
  • какая максимальная сумма затрат устроит обоих.

В такой ситуации лучше все фиксировать на бумаге: составить проект, утвердить его с арендодателем", – отмечают в Krisha.kz.

Обсуждение проекта ремонта
План квартиры. Иллюстративное фото: freepik.com

При этом в самом проекте рекомендуется указывать все виды работ, типы материалов, их цвет и так далее. А все расходы рассчитать заранее и заложить в смете с подробным описанием стоимости ремонта, услуг специалистов.

Эти действия можно сделать самостоятельно или заказать проект у специалистов – стоимость может составить от 50 000 тенге.

Как оформить договор аренды с ремонтом

Помимо стандартного договора аренды, необходимо заключить дополнительное соглашение по ремонту.

В нем указываются:

  • обязанности и ответственность сторон – например, что арендатор обязуется оплатить определенные затраты на ремонт, а арендодатель должен включить их в счет арендной платы;
  • соблюдение проекта – ремонтные работы должны быть проведены строго по плану, а при возникновении расхождений с проектом дополнительные работы или закупки материалов должны согласовываться с арендодателем;
  • перечень работ и общая стоимость – прилагается смета с указанием итоговой суммы в качестве затрат арендатора (иногда стороны могут разделить расходы – например, ремонт за счет квартирантов, а мебель покупает арендодатель);
  • арендные каникулы – количество месяцев, за которые арендатор не будет платить в связи с расходами на ремонт (например, при работах на 1 млн тенге и стоимости аренды в 200 тыс. тенге каникулы составят 5 месяцев);
  • срок ремонта – в соглашении крайне важно указать срок окончания работ и дату заселения, а время, пока идет ремонт, не должно учитываться;
  • коммунальные услуги – обязательно указывается, кто их будет оплачивать пока ведутся работы.

"Также не лишним будет приложить к соглашению все чеки за покупку стройматериалов", – отмечается в источнике.

Используя подобные договоры и соглашения между арендатором и владельцем жилья, казахстанцы могут обеспечить себе комфортные условия проживания и выгодную сделку, с защитой своих интересов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2035678-arenda-kvartiry-bez-remonta-na-skolko-eto-vygodno-rasskazali-eksperty/

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