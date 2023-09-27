Аренда жилья продолжает дорожать в Казахстане

Аренда жилой недвижимости в Казахстане в сентябре подорожала в среднем на 2,7%. В каком городе цены выросли сильнее всего и сколько стоят квадратные метры съемного жилья, рассказал портал "Крыша".

Аренда является единственным сектором рынка недвижимости, который постоянно дорожает. Например, в августе аналитики зафиксировали остановку роста цен на новостройки. А еще ранее, в июле, наблюдалось снижение цен и на вторичное жилье, и на первичное.

При этом стоимость аренды все это время продолжала расти, и сентябрь не стал здесь исключением. По данным аналитиков, в этом месяце аренда квартир в Казахстане подорожала в среднем на 2,7% по сравнению с августом. Средняя плата за квадрат составила 3 372 тенге.

Впрочем, это можно назвать умеренным ростом цен – в июле и августе подорожание составляло 4%-7% ежемесячно.

Где сильнее всего выросли цены

Как выяснили аналитики, рост цен на аренду в сентябре затронул 9 из 13 городов, где проводился мониторинг. Самое сильное подорожание зафиксировано в Усть-Каменогорске – сразу 10% за месяц.

Следом идут Петропавловск и Шымкент – по 8%, а замыкают лидерство Актобе и Караганда, где цены выросли на 4% за месяц. В Костанае подорожание составило 3%, а Алматы, Актау и Павлодаре – по 1%.

При этом цены на уровне августа остались в Атырау и Кокшетау, а в Уральске и Астане они снизились – на 3% и 1% соответственно.

Изменение цен на аренду жилья в сентябре. Источник: krisha.kz

Где самая дорогая аренда

Несмотря на тот факт, что в Алматы прирост цен в сентябре составил всего 1%, именно здесь сдается самое дорогое арендное жилье – средняя стоимость квадратного метра в сентябре составила 6 222 тенге. 1-комнатные квартиры в мегаполисе сдают примерно за 250 тыс. тенге в месяц, 2-комнатные – за 380 тыс. тенге, а 3-комнатные – 500 тыс. тенге.

Для сравнения: в среднем по Казахстану 1-комнатные квартиры стоят примерно 144 тыс. тенге в месяц, 2-комнатные – 194 тыс. тенге, а 3-комнатные – 232 тыс. тенге.

Самое дешевое жилье сдается в Петропавловске: средняя ставка для 1-комнатной квартиры составляет 120 тыс. тенге, а 3-комнатные можно найти за 150 тыс. тенге.

В Астане 1-комнатные квартиры сдаются в среднем за 175 тыс. тенге, 2-комнтаные – за 250 тыс. тенге, а 3-комнатные – за 350 тыс. тенге в месяц. В Шымкенте за них придется "выложить" примерно 120 тыс. тенге, 150 тыс. тенге и 180 тыс. тенге соответственно.

Стоимость аренды в Казахстане. Источник: krisha.kz

Напомним, цены на аренду в Казахстане считаются высокими даже по мировым меркам. Ранее стало известно, что Алматы в этом плане обгоняет Москву и некоторые другие крупные европейские города.