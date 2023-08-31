Цены на мясо в Казахстане и мире сравнили аналитики

Рынок. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Многие товары и услуги в Казахстане за последнее время сильно подорожали. Не стало исключением и мясо. Аналитики Picodi сравнили цены на куриную грудку в разных странах мира.

Среднестатистический европеец употребляет примерно 68 килограмм мяса в год, или около 5,5 килограмма в месяц. В Казахстане этот показатель несколько ниже. Например, потребление курятины, по данным на 2022 год, составляло около 5 килограммов на душу населения в месяц.

Скорее всего, не последнюю роль в таком показатели сыграл рост цен на мясо. Напомним, в июле 2023 года в Казахстане фиксировался рост цен на все популярные виды мясной продукции.

Тем не менее, по мировым меркам Казахстан не является страной, где продается дорогое мясо. Так, например, в рейтинге по стоимости куриного филе Казахстан оказался на 6 месте среди 45 стран. В июле килограмм курятины стоил около 2 239 тенге. Для сравнения, в среднем по Европе филе стоило около 3 825 тенге.

Самое дешевое мясо продается в Турции (1 622 тенге), России (1 638 тенге) и в Украине (1 759 тенге). В пятерку лидеров также вошли Азербайджан и Беларусь, где 1 килограмм куриного филе в июле стоил примерно 2 003 тенге и 2 026 тенге соответственно.

Самое дорогое мясо продавалось в Швейцарии – сразу 27,62 доллара за килограмм, или около 12 745 тенге по текущему курсу Национального банка РК.

Цены на курятину в разных странах мира. Инфографика: picodi.com

Впрочем, просто сравнить цены недостаточно. Необходимо также учитывать и зарплаты, которые получают жители разных стран.

По данным аналитиков, самое лучшее в Европе соотношение цен с заработной платой было отмечено в Люксембурге. Здесь на среднюю заработную плату (порядка 4,5 тыс. евро),можно купить 395 килограмм курицы. Немного меньше мяса можно приобрести на зарплату в Великобритании (394,9 килограмма) и Нидерландах (369 килограмма).

В Казахстане на среднюю зарплату можно приобрести всего 110 килограмм куриного филе. С таким показателем Казахстан сразу спустился с 6 на 34 место, а Швейцария, наоборот, с 45 места по ценам поднялась сразу на 13 место по доступности – на среднюю зарплату житель этой страны может купить 229 килограмм мяса.

Таким образом, можно отметить, что цены на курятину в Казахстане хоть и являются одними из самых низких в Европе, но из-за разницы в размерах зарплат доступность мяса для населения находится на более низком уровне, чем в развитых странах Европы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2034621-tseny-na-myaso-v-kazahstane-i-mire-sravnili-analitiki/