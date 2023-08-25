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Сколько тратят на рестораны и доставку еды жители Алматы и Астаны

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Еда на праздничном столе
Ужин. Илюстративное фото: pexels.com

Ужин в ресторане или встреча с друзьями в баре может стоить больших денег. О том, сколько в среднем тратят жители Алматы и Астаны в пунктах общественного питания, читайте в материале NUR.KZ.

В Казахстане услуги ресторанов и кафе в последнее время сильно выросли в цене. Так, например, по итогам июля цены в сфере общепита выросли на 15,3%. С таким ростом цен также заметно выросли расходы казахстанцев на посиделки в кафе и ресторанах.

Но сколько в среднем тратят казахстанцы на походы в рестораны и бары? Ответ на этот вопрос нашли эксперты из Jusan Analytics. Они проанализировали затраты жителей Алматы и Астаны в сфере общепита и доставки еды за 2022 год.

Средний чек в ресторанах

Как оказалось, средний чек сильно варьировался от месяца к месяцу. Так, например, в Алматы меньше всего тратились на рестораны в январе. Средний чек в этом месяце составил всего 5 745 тенге. Для сравнения: в декабре он был почти в два с половиной раза больше – 13 470 тенге. Средний чек за год составил 7 704 тенге для жителя Алматы.

В Астане похожая картина. В марте горожане тратились на рестораны меньше всего – средний чек составил 4 445 тенге. А больше всего трат также было в декабре – 8 795 тенге за поход в ресторан в среднем на жителя столицы. Средний чек за год составил 5 897 тенге.

Средний чек в ресторанах.
Средний чек в ресторанах. Инфографика: Jusan analytics

Средний чек на фастфуд

Немного меньше жители мегаполисов тратят в сфере фастфуда. Так, например, средний чек алматинца в ресторанах быстрого питания за год составил 4 392 тенге. Самый высокий – был зафиксирован в июне (6 108 тенге), а самый маленький – в августе (3 643 тенге).

Астанчане тратили на фастфуд заметно больше. Средний чек за год составил 5 136 тенге. Самый большой – наблюдался в декабре (8 246 тенге), а самый маленький – в феврале (4 145 тенге).

Средний чек в фаст-фуд ресторанах
Средний чек в фастфуд ресторанах. Инфографика: Jusan analytics

Средний чек в барах

Но больше, чем в предыдущих двух пунктах общественного питания, жители двух главных городов страны "оставили" в барах. Так, согласно проведенному исследованию, средний чек в таких заведениях Алматы за год составил 9 367 тенге. Самый большой – был зафиксирован в декабре (12 324 тенге), а самый маленький – в январе (7 252 тенге).

Средний чек в барах Астаны за год составил 9 445 тенге. Самой большой суммой также отметился декабрь (13 569 тенге), а самой маленькой – апрель (7 339 тенге).

Средний чек в барах.
Средний чек в барах. Инфографика: Jusan analytics

Средний чек за доставку еды

А на доставку еды алматинцы и астанчане, наоборот, тратят меньше, чем на походы в пункты общественного питания. Согласно собранным данным, в Алматы средний чек в этом секторе за год составил 4 147 тенге. Самая большая сумма была зафиксирована в декабре (5 096 тенге). А самая маленькая – в сентябре (всего 3 630 тенге).

В Астане средний чек за доставку еды в 2022 году составил 4 257 тенге. С самой маленькой суммой при этом отличился март – 3 757 тенге, а рекордным стал ноябрь – 4 779 тенге.

Средний чек в сфере доставки еды.
Средний чек в сфере доставки еды. Инфографика: Jusan analytics

Таким образом, можно отметить, что жители обоих мегаполисов являются активным клиентами сферы общественного питания. Напомним, в среднем казахстанская семья в 2022 году тратила на кафе и рестораны около 50,4 тыс. тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2033909-skolko-tratyat-na-restorany-i-dostavku-edy-zhiteli-megapolisov-kazahstana/

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