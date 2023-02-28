Может ли физлицо-банкрот устроиться на высокооплачиваемую работу, объяснили в КГД

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Зампредседателя Комитета госдоходов МФ РК Кайрат Миятов на брифинге в СЦК разъяснил, могут ли люди, признанные банкротами, устроиться на высокооплачиваемую работу, передает корреспондент NUR.KZ.

Кайрат Миятов заявил, что банкротство влечет за собой ряд очень серьезных последствий. Одно из них – нельзя будет получать кредит в течение пяти лет после процедуры.

Также, по его словам, будет проводиться финансовый мониторинг состояния должника. Это сделано для того, чтобы у должников не было соблазна обмануть своих кредиторов и в последующем – не повлечь череду неплатежей.

"Для предотвращения этих негативных последствий предусмотрен финансовый мониторинг. В чем он будет заключаться? В течение трех лет после завершения процедуры банкротства мы будем отслеживать, как на основе налоговых деклараций и иной информации мы будем выявлять таких должников, которые в период банкротства скрыли свое имущество от кредиторов и не погасили свои долги.

В случае выявления таких фактов процедура банкротства будет отменяться и будут возобновляться все меры по взысканию уже в действующем порядке – он становится обыкновенным должником и будут применяться меры взыскания", – заявил он.

Между тем устраиваться на работу банкротам, как выяснилось, не запрещается.

"То, что касается людей, которые после банкротства, скажем так, легально устроились на работу и начали получать зарплату, на них никаких ограничений и взысканий применяться не будет, поскольку это трудовые отношения. И если он высококвалифицированный специалист, он имеет полное право на получение высокой зарплаты", – резюмировал Миятов.

Банкротство физлиц в Казахстане

В конце декабря прошлого года в президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон о банкротстве физлиц в Казахстане, а также ряд документов, вносящих изменения в законодательные акты страны по вопросам восстановления платежеспособности и банкротства.

За день до этого, 29 декабря, закон о банкротстве физлиц принял парламент.

Сообщалось, что предлагается ввести три процедуры:

внесудебное банкротство;

судебное банкротство;

восстановление платежеспособности.

Внесудебное банкротство можно будет применить исключительно по долгам перед банками, МФО и коллекторскими агентствами в случае, если долг перед ними не превышает 4,9 млн тенге, или 1600 МРП. При этом должно отсутствовать имущество, в том числе имущество, находящееся в общей собственности. Также с момента последней процедуры банкротства должно будет пройти 7 лет.

По долгам свыше 4,9 млн тенге и по остальным видам долгов граждане смогут применить судебное банкротство.

Восстановление платежеспособности предусматривает возможность получения в суде рассрочки на оплату долгов до 5 лет при наличии стабильного дохода. План восстановления разрабатывается совместно с финансовым управляющим и утверждается в суде.

К слову, преимуществом этой процедуры является то, что после нее человек не обретает статус "банкрот" и на него не распространяются последствия, предусмотренные для банкрота.

В январе Комитет госдоходов предупредил казахстанцев о мошенниках, предлагающих платные услуги по банкротству. В КГД отметили, что внесудебное банкротство является бесплатной процедурой.

Вице-министр финансов Ержан Биржанов ранее рассказывал, что по критериям для подачи на процедуру банкротства физлиц подходят более одного миллиона казахстанцев.

Подробнее о том, что нужно знать заранее перед подачей заявления на банкротство, мы писали здесь. А здесь мы рассказывали, о каких условиях нужно знать казахстанцам перед прохождением процедуры банкротства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2011182-mozhet-li-fizlitso-bankrot-ustroitsya-na-vysokooplachivaemuyu-rabotu-rasskazali-v-kgd/