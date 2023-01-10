КГД предупредил казахстанцев о мошенниках, предлагающих платные услуги по банкротству

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Комитет государственных доходов МФ РК напомнил казахстанцам, что внесудебное банкротство является бесплатной процедурой. Сообщение опубликовали в официальном Telegram-канале комитета.

В КГД отметили, что в последнее время в социальных сетях стали часто публиковать сообщения об оказании платных услуг по банкротству физических лиц.

"️Комитет государственных доходов сообщает, что внесудебное банкротство, то есть по долгам не более 5,5 млн тенге, является абсолютно бесплатной процедурой. Начиная с марта 2023 года эту услугу можно получить через сайт EGov.kz и мобильное приложение e-Salyq Аzamat", - предупредили в комитете.

За более подробной информацией о банкротстве казахстанцам необходимо обратиться по номеру 1414 (добавочный номер 3), либо через Telegram SalyqBot.

Кроме того, информация о порядке прохождения процедуры банкротства также опубликована на сайтах Министерства финансов и Комитета госдоходов.

Напомним, президент Касым-Жомарт Токаев в конце декабря прошлого года подписал закон по банкротству физлиц в Казахстане.

Ранее вице-министр финансов Ержан Биржанов отмечал, что предлагается ввести три процедуры:

внесудебное банкротство;

судебное банкротство;

восстановление платежеспособности.

Все три процедуры инициируются только самим должником, то есть у кредитора нет права применить их в отношении должника.

Внесудебное банкротство можно будет применить исключительно по долгам перед банками, МФО и коллекторскими агентствами в случае, если долг перед ними не превышает 4,9 млн тенге, или 1600 МРП. При этом должно отсутствовать имущество, в том числе имущество, находящееся в общей собственности. Также с момента последней процедуры банкротства должно будет пройти 7 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2004829-kgd-predupredil-kazahstantsev-o-moshennikah-predlagayuschih-platnye-uslugi-po-bankrotstvu/