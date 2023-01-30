Более 1 млн казахстанцев смогут подать на банкротство

Бумажник. Иллюстративное фото: pexels.com

Вице-министр финансов на брифинге в СЦК рассказал, что более одного миллиона казахстанцев подходят по критериям для подачи на процедуру банкротства физлиц, передает корреспондент NUR.KZ.

По данным вице-министра финансов Ержана Биржанова, максимальное количество, которое может подать на процедуру о банкротстве, – более 1 млн 100 тысяч человек.

"Это дело добровольное. Я более чем уверен, что большинство граждан будут принимать взвешенное решение, учитывая, что статус банкрота - это как черная метка, что 5-летнее ограничение будет по получению кредита, и 7 лет в реестре человек будет стоять банкротом.

Сделать прогноз (прим. авт. – по количеству людей, которые подадут на банкротство) мы не можем. Но по тем заявкам, что к нам ежедневно поступают, с января обратилось более 10 тысяч человек, которые изъявляют желание (прим. авт. – подать на банкротство)", - заявил Биржанов.

Отметим, прием заявок на процедуру банкротства в стране начнется с 3 марта.

Напомним, что в конце декабря прошлого года президент Касым-Жомарт Токаев подписал ряд законов, включая закон о банкротстве физлиц в Казахстане.

Таким образом, были введены три процедуры:

внесудебное банкротство;

судебное банкротство;

восстановление платежеспособности.

О том, что еще необходимо знать о банкротстве физлиц в Казахстане, читайте в нашем материале.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2007323-bolee-1-mln-kazahstantsev-smogut-podat-na-bankrotstvo/