Самый выгодный способ накопить деньги в Казахстане назвали аналитики

Деньги в банке. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Есть множество различных способов сохранить и приумножить собственный капитал, например, вложиться в акции, золото или же открыть депозит в банке. О том, какой способ оказался самым выгодным в 2022 году, читайте в материале NUR.KZ.

2022 год оказался очень сложным в экономическом плане. Рекордный рост цен на товары и услуги мог сильно "подкосить" финансовое благополучие некоторых казахстанцев. В таких условиях важно задуматься о сохранности и приумножении своих сбережений.

Эксперты из Jusan Analytics решили определить, какое из вложений в 2022 году оказалось самым эффективным. В анализе участвовали четыре вида инвестиционной деятельности: депозит (в тенге и долларах), акции и золото.

Каких результатов можно было достичь к текущему моменту, если гипотетический инвестор в 2020 году вложил бы в один из этих инструментов 100 тыс. тенге?

Где доход самый высокий

Многие казахстанцы для сохранения своих сбережений обычно открывают депозиты в банках. Такой способ инвестирования надежен, стабилен и не требует специальных знаний.

В Казахстане вклад можно открыть как в национальной валюте, так и в иностранной. Среди населения страны популярными являются несрочные вклады в тенге, которые можно постоянно пополнять и частично снимать в основном без потери процентов.

Накопления. Иллюстративное фото: pixabay.com

Депозит в банке

В конце 2020 года многие банки предлагали ставку в 9% годовых по несрочным вкладам. Однако стоит помнить, что в последующем проценты неоднократно пересматривались – к 2022 году максимально рекомендуемые ставки вознаграждения по несрочным вкладам выросли до 16,3%.

Таким образом, к концу 2022 года сумма депозита составила бы 124 106 тенге. Доходность по итогам двух лет – 23%.

Однако можно было бы пойти по другому пути и открыть депозит в иностранной валюте, например, в долларах США. Этот вариант может показаться логичным, особенно с учетом того, что в 2022 году тенге сильно "просел" в своей стоимости.

Однако тут не все так просто. В отличии от тенговых депозитов долларовые не имеют такой высокой процентной ставки. С 2018 года она находится на одном и том же уровне – 1% годовых. Учитывая это, а также курс валют, начальная сумма выросла бы до 112 126 тенге. Другими словами, прибыль от такого размещения в 2 раза ниже, чем у тенговых вкладов.

Покупка акций

Инвестирование в акции может оказаться довольно выгодным предприятием, но при этом очень рискованным. Если бы гипотетический инвестор вложил 100 тыс. тенге в акции отечественных «голубых фишек», составляющих индекс KASE, то на конец 2021 года его доходность составила бы целый 31%.

Однако в 2022 году под воздействием внешних и внутренних шоков индекс снизился на 12%. По итогу доходность заметно бы упала и к концу года составила лишь 22%, или 121 530 тенге на инвестиционном счете. Это всего на один процентный пункт меньше, чем у тенговых депозитов.

Покупка золота

Золото – один из самых надежных вариантов для инвестирования. Оно всегда в цене и не подвержено сильным колебаниям, как, например, акции или валюта. Однако, как выяснили аналитики, этот способ оказался самым невыгодным для казахстанцев.

На конец 2022 года доходность от золота составила всего 5% – 105 361 тенге. Максимальную доходность можно было получить в феврале 2022 года – 13%, когда значительно выросла цена на золото.

Однако тут стоит отметить, что инвестиции в золото являются долгосрочными и нельзя оценить их эффективность всего за два года.

Какой способ инвестирования самый выгодный. Инфографика: Jusan analytics

Таким образом, депозит в тенге для гипотетического инвестора по итогам 2022 года оказался самым выгодным. Второе место заняли акции, но здесь следует учитывать тот факт, что в отличии от банковского вклада, который отличается надежностью и стабильностью, инвестирование в ценные бумаги всегда сопряжено с риском потерять свои сбережения, а поэтому подходит не всем.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2007016-samyy-vygodnyy-sposob-nakopit-dengi-v-kazahstane-nazvali-analitiki/