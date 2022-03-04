Почти до 500 тенге поднялся доллар на бирже в Казахстане

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Рост американской валюты наблюдается на Казахстанской фондовой бирже, свидетельствуют данные с официального сайта KASE.

По результатам дневных торгов средневзвешенный курс доллара на бирже составляет 499,20 тенге. Подорожание за сутки составило 5,77 тенге.

Согласно информации на странице обменного курса на NUR.KZ, в банках и пунктах обмена валюты сейчас действуют следующие цены:

в Нур-Султане доллары продают за 498-514 тенге, курс покупки – 492-506 тенге;

доллары продают за 498-514 тенге, курс покупки – 492-506 тенге; в Алматы продажа- 498-514 тенге, а покупка - 492-510 тенге;

продажа- 498-514 тенге, а покупка - 492-510 тенге; в Шымкента актуальны почти такие же цены - курс продажи 498-514 тенге, курс покупки –492-506 тенге;

Напомним, что после утренних торгов курс доллара в Казахстане превысил отметку в 497 тенге.

Днем в обменниках "американец" подскочил до 514 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1959321-kurs-dollara-na-birzhe-vyros-esche-na-5-tenge/