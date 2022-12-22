Увеличит ли число должников мера по списанию микрокредитов в Казахстане, рассказали эксперты

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В рамках борьбы с закредитованностью населения в Казахстане почти 20 тысячам заемщиков, оформившим онлайн-микрокредиты, простили долги. Есть ли опасение, что данная мера еще больше увеличит количество неплательщиков, журналистам NUR.KZ рассказали эксперты.

В Казахстане полным ходом идет борьба с закредитованностью населения. В рамках нее ужесточают выдачу займов, усиливают контроль над деятельностью банков и микрофинансовых организаций (МФО), разрабатывают механизмы урегулирования уже имеющихся проблемных кредитов.

При этом проблема остро чувствуется именно в сфере микрокредитования. Так, по данным на 1 сентября треть казахстанцев, имеющих беззалоговые займы в МФО, просрочила их более чем на 90 дней. При этом в банках доля проблемных задолженностей значительно меньше.

Почему казахстанцы не платят микрокредиты

По какой причине доля безответственных заемщиков приходится именно на сектор микрокредитования, мы поинтересовались у директора Ассоциации микрофинансовых организаций Казахстана (АМФОК) Ербола Омарханова.

Наш собеседник отметил, что микрофинансовых организаций в Казахстане значительно больше,чем банков - по данным на начало ноября, в стране действует 239 МФО, 44 из них работают онлайн.

И, несмотря на то, что их доля в общем кредитном портфеле небольшая, количество должников в этом секторе составляет треть от их общего числа в банках и МФО.

“Надо признать, что какие-то МФО не соблюдали требования по выдаче микрокредитов и способствовали тому, что количество должников увеличилось. Возможно, у них на недостаточно хорошем уровне были налажены скоринговые процессы, что позволяло выдавать кредиты людям, которые не имеют возможности их вернуть”, - отметил директор АМФОК.

Как борются с просроченными микрозаймами

Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) между тем выпустило постановление, согласно которому доля микрозаймов с просрочкой свыше 90 дней теперь не должна превышать 20% от всего кредитного портфеля МФО.

Микрофинансовые организации к этому времени уже начали кардинально бороться с просрочками. Одной из мер стало полное списание микрокредитов почти 20 тысячам проблемных заемщиков.

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Отметим, что данную меру микрофинансовые организации проводили за свой счет для стабилизации количества проблемных заемщиков. К кредитной амнистии она никакого отношения не имеет.

Какие могут быть последствия списания микрокредитов

На встрече представителей АМФОК с журналистами у нас тем временем возник вопрос, нет ли у экспертов опасения, что безвозмездное списание микрокредитов увеличит количество заемщиков, которые впоследствии не будут платить долги, рассчитывая на такую же меру.

“Мы понимаем все риски, но у нас нет другого выхода, потому что ситуацию нужно как-то стабилизировать. Меры, направленные на снижение темпов роста просроченной задолженности, конечно же, могут дестимулировать заемщиков оплачивать кредиты.

Но мы не думаем, что будет сильное снижение платежной дисциплины. Заемщик в любом случае должен добросовестно исполнять свои обязательства для того, чтобы не испортить кредитную историю, чтобы к нему не применялись меры по взысканию проблемной задолженности”, - отметил Ербол Омарханов.

Члены Ассоциации микрофинансовых организаций Казахстана напомнили, что долги по микрокредитам в среднем составляют около 50 тысяч тенге, а зачастую еще меньше. И эти деньги не стоят того, чтобы столкнуться с судебным делом, арестом счетов, запретом на выезд за границу и отражением просрочки в кредитном отчете.

Директор Объединения юридических лиц «Казахстанская Ассоциация ФинТех» Анатолий Глухов между тем отметил, что списание микрокредитов в основном коснулось только социально уязвимых слоев населения либо заемщиков, которые предоставили документы о потери доход и отсутствии перспектив по погашению имеющегося займа.

То есть по каждому проблемному долгу проводилась большая аналитическая работа и поголовного списания не происходило.

В целом в ассоциации надеются, что в дальнейшем, с учетом тех ограничений, которые принял финрегулятор, микрофинансовые организации будут более взвешенно подходить к выдаче микрокредитов, усиливая свои скоринговые программы, чтобы изначально не допускать роста должников.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2002588-uvelichit-li-chislo-dolzhnikov-mera-po-spisaniyu-mikrokreditov-v-kazahstane-rasskazali-eksperty/