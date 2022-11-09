Некоторые долги по микрокредитам планируют списать в Казахстане

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Чтобы решить вопрос с закредитованностью населения, применяются различные государственные программы. Одной из них была кредитная амнистия, проводившаяся в 2019 году. Теперь планируют оказать схожую помощь по микрозаймам. Подробности читайте в материале NUR.KZ.

Наличие большого количества проблемных долгов у населения является негативным фактором для экономики.

Так, на 1 октября 2022 года общая сумма задолженности физических лиц составляла более 13,9 трлн тенге. С начала года общий долг вырос на 21,2% или 2,4 трлн тенге.

Особые сложности при этом возникают у заемщиков с микрокредитами.

Поэтому депутаты мажилиса парламента РК от Ассамблеи народа Казахстана отправили депутатский запрос, адресованный в том числе Агентству по регулированию и развитию финансового рынка (финрегулятор), о проблемах в сфере микрозаймов.

Как ответили в ведомстве, среди планов по решению данного вопроса есть и меры по списанию задолженности.

Казахстанцы "вязнут" в микрокредитах

Согласно ответу финрегулятора, на 1 сентября 2022 года 1,34 млн человек имели беззалоговые кредиты в микрофинансовых организациях на сумму 416 млрд тенге.

При этом за восемь месяцев текущего года доля микрозаймов с просрочкой свыше 90 дней выросла на 18,8% и составила 71,3 млрд тенге. Количество проблемных заемщиков достигло 434,2 тыс. человек.

Калькулятор. Иллюстративное фото: freepik.com

Особенно сложное положение отмечается в секторе онлайн-микрокредитования:

число людей с неработающими займами до 50 МРП составило 380 тыс. единиц (рост на 15,8%). Это 88% от общего количества проблемных заемщиков в МФО;

объем общей просроченной задолженности по онлайн-микрокредитам достиг 40 млрд тенге (рост на 56%).

Чтобы решить этот вопрос, планируется принять некоторые вспомогательные меры.

Сколько и какие долги "простят"

Как отмечается в ответе на депутатский запрос, в рамках представленных МФО индивидуальных планов до конца 2022 года планируется:

реструктуризация проблемной задолженности – охватит долги 432 тыс. заемщиков на сумму 33,1 млрд тенге ;

; частичное прощение проблемной задолженности – затронет 107 тыс. заемщиков с общим долгом в 0,8 млрд тенге ;

; полное прощение – списание микрокредитов коснется 28 тыс. человек, которые имеют долги на общую сумму в 0,6 млрд тенге.

При этом на 1 октября 2022 года МФО уже реализовали меры по снижению проблемной задолженности в отношении 285,5 тыс. заемщиков.

В том числе полностью или частично были прощены долги у 66,4 тыс. заемщиков по основному долгу и вознаграждению на сумму 585 млн тенге. Сумма прощенной неустойки (штрафы, пеня) составила 756 млн тенге.

Также были реструктурированы микрокредиты 219,9 тыс. заемщиков на сумму 15,3 млрд тенге со списанием неустойки (пени, штрафов) в размере 4,8 млрд тенге.

Напомним, ранее аналитики рассказали о том, как избавить казахстанцев от закредитованности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1996259-nekotorye-dolgi-po-mikrokreditam-planiruyut-spisat-v-kazahstane/