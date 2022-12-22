Скольким казахстанцам полностью списали микрокредиты

Кредит. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Казахстане идет борьба с закредитованностью населения. Проблемные кредиты, в частности, распространены среди заемщиков микрофинансовых организаций (МФО). Скольким из них полностью списали долги, узнали журналисты NUR.KZ.

Два месяца назад президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о высокой закредитованности казахстанцев. Он отметил, что многие люди в нашей стране берут кредиты и потом буквально грязнут в долгах.

К тому времени работу по решению этой проблемы уже начали проводить в Агентстве РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР).

До конца текущего года в ведомстве планировали реструктурировать проблемные заложенности 432 тысяч заемщиков, 107 тысячам - частично их простить, а 28 тысячам - простить полностью.

Скольким казахстанцам уже простили микрокредиты

Как происходит процесс снижения закредитованности среди заемщиков МФО, рассказали в Ассоциации микрофинансовых организаций Казахстана (АМФОК).

В АМФОК отметили, что по данным АРРФР на 30 июня 2022 года, количество заемщиков, имевших просроченную задолженность в МФО свыше 90 календарных дней, составляло 555 тысяч человек.

В том числе на сектор беззалогового потребительского онлайн-микрокредитования приходилось 496 тысяч физических лиц с общей суммой задолженности в размере 65 миллиардов тенге.

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

К реализации комплекса мер, направленных на стабилизацию ситуации, снижение темпов роста выдачи займов и сокращение просроченной задолженности, ассоциация совместно с финрегулятором приступила еще в августе этого года.

Результатами работы на встрече с журналистами поделился директор Ассоциации микрофинансовых организаций Казахстана Ербол Омарханов. Он отметил, что количество проблемных заемщиков в секторе онлайн-микрокредитования к 10 ноября было снижено в 3,5 раза до 140 тысяч.

«Полное прощение долга по онлайн-микрокредитам было произведено для 19,3 тысячи заемщиков на сумму 401,6 миллиона тенге. Частичное прощение долга по микрокредитам получили 292,3 тысячи заемщиков на сумму 2,2 миллиарда тенге. При этом все мероприятия были проведены без государственного финансирования за счет средств МФО», - отметил директор АМФОК.

Ранее финрегулятор также отмечал, что вышеуказанные меры проводятся по обращению заемщика или же по самостоятельному решению микрофинансовой организации, которая может реструктурировать проблемную задолженность в одностороннем порядке на улучшающих для заемщика условиях.

При этом проводится индивидуальный анализ финансового положения заемщика, уровня его доходов, социального статуса и жизненных условий.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2002530-skolkim-kazahstantsam-polnostyu-spisali-mikrokredity/