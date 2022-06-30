У казахстанских банков растет объем кредитов с просрочкой

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С начала года у казахстанских банков второго уровня резко выросло количество проблемных кредитов. Причем за пять месяцев их объем увеличивался быстрее самого ссудного портфеля. Сколько денег казахстанцы задолжали банкам, узнали журналисты NUR.KZ.

Объем кредитования банками экономики на конец мая 2022 года составил 19,5 млрд тенге, увеличившись за месяц на 0,6%. 11,6 млрд тенге от общей суммы пришлось на займы физическим лицам, причем 91,7% всех кредитов были выданы в национальной валюте.

На этом фоне растет число проблемных кредитов. Как передают аналитики Telegram-канала DATA HUB, объем кредитов с просрочкой вырос на 33,8%, или 359,3 млрд тенге (до 1,42 трлн тенге), в том числе с просрочкой в 90 и более дней – на 11,5%, или 76,6 млрд тенге (до 745,5 млрд тенге).

Доля просроченных кредитов на 1 мая 2022 года составила 6,89% от общего объема займов (в январе 2022 года их было лишь 5,27%).

Такие проблемные займы негативно влияют на кредитную историю казахстанцев и потом могут сыграть злую шутку: заемщику, у которого были просрочки, запросто могут отказать в выдаче кредита.

Чтобы такого избежать, в стране действует система реабилитации граждан, которые все-таки выплатили свои задолженности. Однако, как мы рассказывали ранее, примерно половина от общего числа реабилитированных снова берут кредиты и допускают просрочки.

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Кому должны казахстанцы

Рост числа просрочек зафиксировали, в первую очередь, у всех дочерних российских банков: у "Сбербанка", "Альфа-банка" и "ВТБ". По состоянию на 1 июня их суммарный объем кредитов с просроченными платежами составил 245,2 млрд тенге. Для сравнения, в начале 2022 года сумма была почти в два раза меньше – 160,4 млрд тенге.

Также выросло количество проблемных займов у "Халык банка" – с начала года на целых 43,4%, или до 296,8 млрд тенге. Общая сумма займов, у которых просрочка в 90 и больше дней, выросла с 141,9 млрд до 154,1 млрд тенге.

Однако, как отмечают аналитики, такой объем просрочек никак не влияет на качество ссудного портфеля – доля проблемных кредитов составляет всего 4,15% (в начале года 3,32%), что лучше средней по рынку.

Самое большое количество проблемных кредитов наблюдается у Kaspi. Тут объем просроченных займов вырос сразу на 84,8 млрд тенге (на 47,8%) и достиг 262,3 млрд тенге. В то же время ссудный портфель вырос всего на 0,5%. Соответственно, увеличилась и доля просроченных кредитов: с 6,94% на начало года, до 10,2% – на начало июня.

Общая сумма проблемных долгов казахстанцев перед банками составила порядка 1,3 млрд тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/1976428-u-kazahstanskih-bankov-rastet-obem-kreditov-s-prosrochkoy/