Какую подработку могут найти казахстанцы перед Новым годом

Рабочий стол. Иллюстративное фото: Bychykhin_Olexandr/Getty Images

Организация праздника – удовольствие недешевое, поэтому многие казахстанцы перед Новым годом могут задуматься о дополнительном заработке. О том, какую подработку можно найти в Казахстане, узнали журналисты NUR.KZ.

Чтобы накрыть новогодний стол, казахстанцам в этот раз придется хорошо потратиться, ведь многие товары заметно выросли в цене. Так, например, за год сильно подорожало вино - один из атрибутов праздника.

Как подсчитали аналитики портала по поиску работы HeadHunter, в среднем казахстанцы тратят от 20 до 100 тысяч тенге на подготовку новогоднего стола, не считая подарки и досуг. Если же суммировать все затраты, то они могут превысить среднюю зарплату по стране.

В связи с этим для многих граждан может оказаться актуальным вопрос подработки. Как выяснили аналитики сервиса, в предновогоднее время работодатели опубликовали порядка 3,5 тыс. вакансий с предложениями, которые можно совмещать с основной работой.

Стоит отметить, что значительная часть всех вакансий (49%) пришлась на Алматы и еще 25% – на Астану. При этом 6% всех предложений подходят и людям с инвалидностью.

Где предлагают подработку

В основном подработку предлагают частные образовательные учреждения, компании из сферы розничной торговли и IT. Что особенно актуально для временной работы, большинство работодателей не требуют большого опыта или высокой квалификации.

Самая большая вероятность дополнительного заработка перед новым годом у учителей и преподавателей - в этой сфере нашлось 365 предложений с возможностью работать в свободное время.

На втором месте оказались операторы call-центра (281 предложение), далее идут менеджеры по продажам (275 предложений) и продавцы-консультанты (180 предложений).

Интересно, что, как и в случае с вакансиями на постоянные должности, здесь также наблюдается разброс предложенных окладов. Например, зарплаты от 800 тысяч тенге за подработку готовы платить менеджерам по продажам, личным водителям, программистам, разработчикам и агентам по недвижимости.

Рекордсменом по зарплате в этот раз стала должность разработчика мобильных приложений для iOS - за предновогоднюю подработку специалисту с опытом работы готовы заплатить 1 125 000 тенге.

Напомним, что на размер заработка сильно может повлиять наличие высшего образования.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2002581-kakuyu-podrabotku-mogut-nayti-kazahstantsy-pered-novym-godom/