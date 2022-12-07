Вино рекордно подорожало в Казахстане

Бокал вина. Иллюстративное фото: pixabay.com

Казахстанцам, готовящимся к празднованию нового года, нужно подготовиться и к большим тратам. Вино, как один из атрибутов праздничного стола, также сильно выросло в цене, передает EnergyProm.

Казахстанцы в 2022 году постоянно сталкиваются с ростом цен на многие товары и услуги. Поэтому праздничный стол на новый год в этот раз выйдет гораздо дороже, чем обычно.

Ранее мы рассказывали о том, на сколько подорожала мясная продукция в стране. А теперь стало известно, что и вино также сильно выросло в цене.

Стоит отметить, что данный алкогольный напиток дорожает на фоне роста собственного производства, которое два предыдущих года лишь сокращалось.

Так, производство натурального виноградного вина и сусла за январь-октябрь 2022 года достигло 24,3 млн литров, что на 14,9% больше, чем было в 2021 году.

Производство вина в Казахстане. Инфографика: energyprom.kz

На этом фоне отечественным компаниям также удалось обеспечить больший спрос на вино, чем ранее - 66% против 55,3% в 2021 году. Тем не менее эти показатели не помешали росту цен.

Производство вина в Казахстане. Инфографика: energyprom.kz

Как отмечают аналитики, только за ноябрь текущего года винная продукция в Казахстане подорожала на 0,9%. С начала года этот показатель равен 14,7% - это самое сильное подорожание с 2015 года.

Если же рассматривать изменение стоимости вина в разрезе всего года, то есть по отношению к ноябрю 2021 года, то средний рост цен составляет целых 15,3%, что также является самым высоким значением за последние 7 лет.

Как дорожало вино в Казахстане. Инфографика: energyprom.kz

Впрочем, в некоторых регионах Казахстана рост цен даже превысил рекорд 2015 года (тогда вино подорожало на 20,3% за год). Так, самый сильный годовой прирост был зафиксирован в Абайской и Кызылординской областях – на 23,8%.

Следом идут Карагандинская (на 22,2%), Актюбинская (на 19,7%) и Туркестанская (на 19,3%) области.

Наименьшее удорожание было отмечено в Северо-Казахстанской (на 7,4%), Атырауской (на 8,7%) и Акмолинской (на 8,9%) областях.

На сколько подорожало вино в Казахстане. Инфографика: energyprom.kz

Напомним, в 2022 году выросло в цене не только вино. По итогам ноября инфляция в Казахстане достигла рекордных 19,6%, а продуктовая инфляция – вовсе превысила 24%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2000478-vino-rekordno-podorozhalo-v-kazahstane/