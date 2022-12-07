Какие зарплаты готовы платить работодатели в Казахстане

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Размер оклада зависит от множества параметров и может сильно отличаться в зависимости от региона и сферы деятельности. О том, какие зарплаты предлагают казахстанские работодатели новым сотрудникам, узнали журналисты NUR.KZ.

Согласно официальной статистике, средняя зарплата в 3 квартале 2022 года в Казахстане составила почти 300 тыс. тенге. Однако стоит учитывать, что после вычета всех налогов и отчислений сумма становится значительно меньше.

Также отметим, что не во всех сферах деятельности работникам платят «среднюю» зарплату. Многие работодатели не готовы назначать такие оклады. Это подтверждается данными, которые предоставили аналитики портала по поиску работы HeadHunter.

Они проанализировали вакансии, которые были опубликованы казахстанскими работодателями в ноябре, и выяснили, что в большинстве сфер экономики зарплаты, предлагаемые казахстанцам, значительно меньше.

Какие зарплаты предлагали работодатели в ноябре

Самые большие зарплаты, которые были обещаны казахстанцам в ноябре, были зафиксированы в сфере консультирования. Однако их разброс здесь очень велик – минимальная сумма составила всего 160 тыс. тенге, а максимальная превысила 1,9 млн тенге. При этом средняя арифметическая зарплата в секторе составила почти 730 тыс. тенге.

Интересно, что не только в этой сфере работодатели предлагали миллионные оклады. Среди «миллионников» оказались даже те сектора экономики, которые обычно не отличаются большими зарплатами.

Так, например, произошло и в сфере образования и науки – минимальный оклад здесь составил всего 65 тыс. тенге, а максимальный – 1,1 млн тенге. Из-за такой большой разницы сильно выросла и средняя зарплата – сразу на 19% до 247 тыс. тенге.

Такие высокие оклады также предлагались в IT, строительстве, медицине и в других сферах. Причем в большинстве случаев разница между предлагаемыми минимальным и максимальным окладами могла составлять сотни тысяч тенге.

Какие зарплаты обещали казахстанцам работодатели в ноябре. На основе данных: HeadHunter

По данным аналитиков, средняя предлагаемая зарплата в ноябре за месяц выросла на 6,6% до 299 816 тенге.

Судя по вышеописанным данным, можно предположить, что рост в основном произошел из-за небольшого количества опубликованных вакансий, где предлагались очень высокие оклады, которые не характерны для определенных сфер деятельности.

При этом минимальные оклады в некоторых из них не только не выросли, но и, наоборот, стали меньше. Так, например, произошло в сфере науки и образования. В октябре самый низкий оклад, который предлагали работодатели, был равен 71 тыс. тенге, то есть на 6 тыс. тенге больше, чем в ноябре.

Стоит также отметить показатель медианной зарплаты, который вывели аналитики. В ноябре он составил 215 493 тенге. Это точная середина зарплатной сетки. Другими словами, одна половина работодателей предлагает больше этой суммы, а другая – меньше.

Напомним, ранее стало известно, что более половины казахстанцев получают зарплату ниже средней по в стране. А у многих оклады вообще не достигают и 70 тыс. тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2000547-kakie-zarplaty-gotovy-platit-rabotodateli-v-kazahstane/