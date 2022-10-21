Казахстанцы не готовы покупать автомобили в 2022 году, утверждают аналитики

Ключи от авто. Иллюстративное фото: krisanapong detraphiphat/Getty Images

Покупка машины – очень серьезный шаг, к которому нужно тщательно подготовиться. Как выяснилось, многие казахстанцы в текущем году вообще не планируют покупать автомобиль. Как просел рынок авто в Казахстане, узнали журналисты NUR.KZ.

Мировой рынок автомобилей переживает не самые простые времена. Так, например, в первые восемь месяцев текущего года количество проданных новых авто во всем мире снизилось на 3,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Не стал исключением и авторынок Казахстана, который просел на 1,5%.

Впрочем, автомобильные рынки многих других стран мира испытали падение намного более сокрушительное. Так, например, продажи новых авто в России упали на 60,7%, в США – на 15,1%, а в Германии – на 9,8%.

Возможно, что небольшое, по мировым меркам, снижение продаж в Казахстане связано с запущенной в 2022 году программой льготного автокредитования, которое в данный момент находится «на паузе», но вновь должно быть запущено уже в ноябре текущего года.

Впрочем, спад был зафиксирован не только на рынке новых автомобилей. Так, аналитики сервиса онлайн-объявлений OLX провели исследование предложений по рынку и выявили спад по всем категориям легковых автомобилей.

Согласно полученным результатам выяснилось, что отечественный авторынок с января по сентябрь 2022 года сократился на 4%. При этом объем предложений о продаже новых авто уменьшился в сравнении с аналогичным периодом прошлого года практически в 4 раза.

Помимо этого было зафиксировано и падение спроса на авто. Это подтверждают результаты опроса, проведенного аналитиками портала среди казахстанцев, который касается их желания и возможности купить автомобиль.

Стоит отметить, что в опросе участвовало более 4 500 человек, из которых порядка 64% уже имеют свой собственный автомобиль.

При этом около 80% граждан без собственного авто заявили, что не планируют его покупать в текущем году. Что интересно, и среди тех, кто уже имеет свой транспорт, более половины (56%) опрошенных не планируют его продавать.

Вполне возможно, что такая позиция связана с общей экономической ситуацией, а также резким ростом цен на автомобили, который затронул не только машины с салона, но и вторичный рынок.

Автомобили. Иллюстративное фото: welcomia/Getty Images

Кто хочет купить машину в Казахстане

Далеко не все казахстанцы в 2022 году готовы совершать такие крупные покупки. По результатам опросов на это готовы пойти менее 20% респондентов. Притом это меньшинство в основном рассматривает только бюджетные варианты.

Так, 64% готовых к покупке граждан не рассматривают автомобили дороже пяти миллионов тенге. При этом средняя стоимость легковых автомобилей отечественных марок, по данным OLX, составляет 750 тыс. тенге, иностранных марок – 1,5 млн тенге.

Это подтверждается и историей запросов казахстанцев. Так, самой востребованной на сервисе маркой авто во всем Казахстане оказался ВАЗ и лишь в Таразе и Шымкенте в этом году чаще искали Mercedes-Benz.

А вот более дорогие авто готовы купить далеко не все. Лишь 30% опрошенных подняли ценовую планку до 15 млн тенге и менее 10% заявили, что готовы к покупке авто дороже 15 млн тенге.

Казахстанцы не готовы покупать дорогие авто. Инфографика: olx.kz

Стоит отметить, что в последние месяцы авторынок Казахстана все-таки начинает оживать. В частности, это касается новых автомобилей, чьи продажи в сентябре этого года оказались на 13,9% выше, чем в аналогичный период прошлого.

Хотя, как показывает статистика, среди покупателей новых автомобилей из салона в лидерах оказались совершенно другие марки автомобилей, а не те, которые были в ходу на вторичном рынке.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1993773-kazahstantsy-ne-gotovy-pokupat-avtomobili-v-2022-godu-utverzhdayut-analitiki/