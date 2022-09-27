Продажи новых авто снова начали расти в Казахстане

Покупка авто. Иллюстративное фото: Mintr / Getty Images

После продолжительного падения продаж, мировой авторынок вновь начал расти. Начал восстанавливаться и казахстанский автомобильный рынок. Об этом сообщили аналитики EnergyProm.

Мировой авторынок претерпел кризис последние годы. Сначала по нему ударила пандемия COVID-19, а затем и начавшийся впоследствии дефицит полупроводников.

В итоге к марту 2022 года продажи новых автомобилей в мире просели в среднем на 14%. Однако в это же время Казахстан показывал заметный рост – количество продаж в марте выросло на 28,3%.

Но такие показатели продержались недолго. Уже в апреле глобальный кризис настиг и Казахстан: продажи по отношению к 2021 году просели сразу на 8,4%.

Тем не менее, в августе динамика спада на мировом авторынке вдруг переломилась. По всему миру было продано порядка 6,9 млн новых автомобилей, что сразу на 18% больше, чем было в августе 2021 года.

Где продажи авто выросли

На первом месте оказался Китай – по сравнению с августом прошлого года количество продаж выросло сразу на 46%. Всего за месяц в стране было продано порядка 2,6 млн транспортных средств.

Как отмечают аналитики, рост обусловлен отложенным покупательским спросом из-за карантинных ограничений в стране, а также запуском новых мер поддержки государства.

Также ожили авторынки следующих стран:

Бразилия и Аргентина – продажи увеличились на 22% ;

; Италия – рост на 9,9% ;

; Испания – на 9,1%.

Незначительный прирост новых продаж показали следующие страны:

США – на 3,9% ;

; Франция – на 3,8% ;

; Германия – на 3% ;

; Великобритания – на 1,2% ;

; Южная Корея – на 0,2%.

В то же время авторынки Японии, Канады и России продолжают свое падение.

В Японии продажи новых автомобилей в августе снизились на 8,7%, в Канаде – на 12,9%.

Но самое сильное падение произошло в соседней России – там за август было продано всего 41,7 тыс. новых автомобилей, что на 62,4% меньше, чем было в августе прошлого года.

В большинстве стран мира авторынок начал оживать. Инфографика: energyprom.kz

Казахстан также вошел в список стран с «ожившим» авторынком. Количество продаж новых машин за месяц выросло на 25,4%. Всего за август в стране было продано порядка 11,4 тыс. автомобилей.

Однако, несмотря на месячный рост продаж, в годовом разрезе глобальная ситуация все еще оставляет желать лучшего. Мировой авторынок по-прежнему остается «в минусе» - с января по август 2022 года продажи новых машин оказались на 3,8% меньше прошлогоднего показателя.

Снижение продаж было зафиксировано в большинстве стран мира, в том числе и в Казахстане (минус 1,5%). Согласно данным статистики, отличился только Китай – там с начала года было продано почти 17 млн автомобилей, что на 7,2% больше, чем было в 2021 году.

В 2022 году только китайский авторынок показывает рост продаж. Инфографика: energyprom.kz

Что покупают казахстанцы

В августе лидерами продаж в Казахстане остались те же самые марки автомобилей, что были весной текущего года. В тройке самых популярных авто расположились следующие бренды:

Chevrolet – 3 854 штуки;

штуки; Hyundai – 2 226 штук;

штук; Kia – 1 485 штук.

Топ-10 брендов по продажам новых авто в Казахстане. Инфографика: energyprom.kz

Покупка автомобиля – серьезный шаг, к которому нужно тщательно подготовиться. Приобретение новой машины в салоне обычно избавляет покупателя от дополнительных проверок и лишних денежных затрат, которые, как правило, бывают при покупке подержанного авто.

Однако даже так никто не застрахован от брака. О том, что делать, если купленный в салоне автомобиль оказался с дефектом, мы рассказывали в этой статье.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1989788-prodazhi-novyh-avto-snova-nachali-rasti-v-kazahstane/