Когда возобновят льготное автокредитование в Казахстане

Покупка авто. Иллюстративное фото: Mintr / Getty Images

Приобрести автомобиль в кредит на льготных условиях казахстанцы смогут уже этой осенью. О том, как и когда будет происходить выдача новых займов, рассказали в Фонде развития промышленности (ФРП).

В июле 2022 года казахстанские банки, участвующие в программе льготного автокредитования, временно приостановили прием заявок на кредиты. О причинах мы рассказывали здесь.

Теперь же, как заявили представители ФРП, льготное автокредитование вновь планируют запустить. Ориентировочно старт приема заявок будет начат в ноябре текущего года.

Дело в том, что программа льготного автокредитования работает по «револьверной схеме». Это значит, что выданные казахстанцам денежные средства после их возврата будут повторно использоваться для оформления новых займов.

Как сообщают представители Фонда развития промышленности, средства уже начали постепенно возвращаться.

«Револьверные средства начинают поступать. Я думаю, что револьверные средства вновь войдут в программу, и откроется финансирование предположительно в первой половине ноября. Это будет ежегодно по 2 тысячи автомобилей, начиная с ноября», — пояснил заместитель председателя АО «Фонд развития промышленности» Ринат Гаппаров.

Эти средства аккумулируются за счет выданных в предыдущие месяцы кредитов. Как отмечают в фонде, по состоянию на 1 сентября 2022 года было одобрено 13 307 займов и было выдано более 10 тыс. автомобилей.

Автомобили. Иллюстративное фото: welcomia / Getty Images

По плану финансирования до 2047 года за один год возврат револьверных средств составит 14,3 млрд тенге.

Этих средств будет хватать на покупку в кредит порядка 1 858 машин стоимостью в 7,7 млн тенге, или 1 430 машин, при среднем чеке в 10 млн тенге.

Всего за 25 лет с учетом первичных средств будет выдано автокредитов на сумму 457 млрд тенге для покупки 60 тыс. автомобилей. Таким образом, как отметил Ринат Гаппаров, выделенные на реализацию 100 млрд превратятся в 450 млрд тенге.

Напомним, программа льготного автокредитования была запущена в мае текущего года. По ней казахстанцы могут взять кредит под 4% на покупку автомобиля отечественной сборки.

Этот кредит может выдаваться без первоначального взноса на семь лет. Всего на реализацию было выделено 100 млрд тенге, а сама программа будет действовать в течение 30 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1990258-kogda-vozobnovyat-lgotnoe-avtokreditovanie-v-kazahstane/