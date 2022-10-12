Какие машины чаще всего покупают казахстанцы

Автомобили. Иллюстративное фото: welcomia / Getty Images

После продолжительного падения мировой авторынок начал оживать. Это касается и Казахстана, где продажи машин из салонов начали расти. О том, какие автомобили предпочитают казахстанцы, рассказали аналитики Ассоциации автомобильного бизнеса Казахстана (АКАБ).

Автомобильный рынок последние годы испытывал настоящий кризис. Продажи новых авто падали во всем мире, в том числе и в Казахстане. Однако в августе динамика спада прекратилась и начался рост продаж. В итоге в стране за один только август 2022 года было продано порядка 11,4 тыс. автомобилей.

Однако рост продаж на этом не остановился, и за сентябрь было продано еще 11 057 новых легковых и 929 коммерческих автомобилей. Как отмечают аналитики, это на 13,9% больше, чем было в прошлом году.

Более того, с начала 2022 года в Казахстане было продано 86 959 транспортных средств, что на 0,4% больше, чем было в 2021 году (86 611 авто).

Что покупают казахстанцы

В мире существует десятки марок автомобилей, но у казахстанцев в ходу далеко не все. Так, в топ-10 самых автомобилей с самым высоким спросом вошли:

Chevrolet – 4 000 проданных авто в сентябре 2022 года. Как отмечают аналитики, это сразу на 71,1% больше, чем было продано в сентябре 2021 года; Hyundai – 2 573 авто (рост на 32,3%); Kia – 1 336 авто (плюс 56,3%); Toyota – 820 машин, без учета Camry и RAV4 (минус 32,5%); Chery – 560 машин; Lada – 374 машины (минус 54,6%); JAC – 322 машины (минус 3%); Lexus – 261 машина (плюс 23,1%); EXEED – 260 машин; Renault – 179 машин (минус 44,6%).

Если рассматривать спрос в разрезе модельного ряда, то самым популярным авто окажется Chevrolet Cobalt – их за месяц продали 2 476 единиц. Следом идет Chevrolet Nexia – 1 115 единиц. Замыкает тройку лидеров Hyundai Tucson – 1 072 единицы.

Далее по списку идут: Toyota Land Cruiser Prado (392 единицы), Hyundai Santa Fe (390 единиц), Hyundai Sonata (337 единиц), Chery Tiggo 7 Pro (274 единицы), Kia Ceed (269 единиц), Hyundai Elantra (251 единица) и Kia Sportage (237 единиц).

В разрезе девяти месяцев лидером продаж оказались все те же самые марки. На первом месте Chevrolet – 24 485 автомобилей, следом идет Hyundai – 20 363 авто, а замыкает тройку KIA – 9 727 авто.

Далее идут Toyota (7 229 машин), Lada (6 705 машин), Chery (2 452 машины) и JAC (2 097 машин).

TOП-10 замыкают:

Lexus – 1 946 единиц;

единиц; Renault – 1 286 единиц;

единиц; Volkswagen – 1 121 единица.

Отметим, что некоторые автомобили из тех, что вошли в ТОП-10 в Казахстане, также можно приобрести при помощи льготного автокредита под 4%. В скором времени прием заявок на участие в этой программе возобновят.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1992320-kakie-mashiny-chasche-vsego-pokupayut-kazahstantsy/