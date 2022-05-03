Почти на 20% подорожали новые автомобили в Казахстане

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Стоимость новых транспортных средств в 2022 году повысилась почти на все популярные виды марок. О том, как изменились цены и во сколько теперь обойдется покупка новой машины, читайте в материале NUR.KZ.

За четыре месяца 2022 года стоимость автомобилей возросла по самым популярным видам марок в Казахстане, сообщает сайт Kolesa.kz.

Изменение цен у дистрибьюторов началось еще в марте. Среди причин такого явления оказались: ослабление тенге, нарушение глобальных поставок запчастей и других комплектующих из-за пандемии и экономических санкций.

При этом ранее отмечалось, что продажи новых машин падают во всем мире, кроме Казахстана. Однако вместе с объемом продаж растут и цены, которые в некоторых случаях прибавили от 10 до 20%.

Chevrolet

Наиболее популярные модели Cobalt и Nexia в минимальной комплектации за 4 месяца 2022 года подорожали на 1 млн и 900 тыс. тенге соответственно. А самые дорогие комплектации выросли в цене на 800 тыс. и 1,1 млн тенге.

В итоге Cobalt теперь стоит в пределах 6,5-7 млн тенге, а Nexia – от 6,2 до 6,7 млн тенге.

Кроссовер Tracker оценивается в 10,7 млн тенге (рост на 1,4 млн тенге) в базовой и в 11 млн тенге (плюс 1,2 млн тенге) в полной комплектации.

Только модели Tahoe и Trailblazer продаются по старым ценам: 31,9 млн и 16,5 млн тенге соответственно.

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Hyundai

Первым в конце февраля 2022 года подорожал седан Accent, который ранее стоил от 6,4 до 7,5 млн тенге по рекомендованным ценам и в зависимости от комплектации.

Теперь цены изменились следующим образом:

самая доступная комплектация (объем двигателя 1,4 литра, механическая коробка передач) подорожала на 10,9% и оценивается в 7,1 млн тенге;

самая дорогая (1,6 литра и автоматическая коробка передач) – рост на 9,3%, что равно 8,2 млн тенге.

Другие модели начали расти в цене чуть позже. В среднем стоимость машин марки Hyundai выросла на 800 тыс. - 1,8 млн тенге. Ценники не изменились только для линейки Creta, которая также стоит от 9,1 до 13,1 млн тенге.

Напомним, что автомобили казахстанской сборки можно приобрести в кредит по льготным условиям.

Kia

У данной марки машин подорожание затронуло весь модельный ряд, а рост цен составил от 500 тыс. до 2,2 млн тенге.

Так, популярный седан Rio в версии Premium подорожал на 14,6% и стоит 10,2 млн тенге. А модель Cerato той же категории – 12,7 млн тенге (рост на 8,54%).

Модель Sorento в полной комплектации вовсе прибавила 2,2 млн тенге (10,8%) и теперь стоит 22,6 млн тенге вместо 20,4 млн тенге ранее. Также отмечается, что новые ожидаемые поколения имеющихся моделей тоже прибавят в цене.

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Lada

Самая доступная комплектация модели Granta ранее стоила около 3,7 млн тенге. Однако теперь ее цена достигла 4,7 млн тенге.

В целом практически все модели в итоге подорожали почти на 1 млн тенге. Только Niva Travel прибавила от 30 до 300 тыс. тенге.

Напомним, что ранее сообщалось о массовом выкупе автомобилей из Костанайской области в РФ.

Toyota

Согласно сообщению источника, весь модельный ряд машин японской марки оказался подвержен росту цен.

Например, сразу на 20,8% (7,5 млн тенге) подорожала модель Toyota Land Cruiser Prado в люксовой комплектации, которая теперь стоит 43,5 млн тенге вместо 36 млн тенге ранее.

Toyota Camry в минимальной комплектации "Стандарт" подорожала до 14,9 млн тенге (плюс 18,2% с начала года).

А цены на машины с двигателем на 2,5 литра в апреле начинаются с 17,1 млн тенге, что на 17,9% больше, чем в январе – их предлагали по 14,5 млн тенге. Самая дорогая версия модели подорожала с 21,6 млн до 25,5 млн тенге за 4 месяца, или на 18,1%.

Напомним, что ранее сообщалось о том, как казахстанцы обходят таможенные платежи при покупке иностранных автомобилей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1967692-pochti-na-20-podorozhali-novye-avtomobili-v-kazahstane/