Исследование: не всем казахстанцам хватает денег на еду

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С ростом цен на продукты растут и расходы казахстанцев. Эксперты выяснили, что бюджета некоторых семей не всегда хватает на продовольствие. О том, сколько жителей страны сталкивается с нехваткой денег на еду, рассказали аналитики EnergyProm.

Ранее стало известно, что большая часть доходов казахстанских семей уходит на покупку еды.

С ростом инфляции, которая в июле достигла 15%, затраты на продовольственные товары, стоимость которых выросла на 19,7% за год, могут стать еще больше. Это может негативно сказаться на уровне жизни многих граждан страны.

Вместе с тем, по результатам обследования "Качество жизни населения", часть опрошенных казахстанцев выразили обеспокоенность своим достатком – порядка 5,7% респондентов переживают, что у них может не хватить денег на еду. Еще 4% опрошенных затруднились дать оценку своей продовольственной безопасности, а 2% вовсе отказались отвечать.

При этом на вопрос о вынужденном голодании из-за нехватки средств 1,3% респондентов рассказали о подобных случаях. В 2021 году о фактах голодания из-за нехватки денег рассказали лишь 0,5% респондентов.

Еще 2,6% респондентов затруднились дать ответ на этот вопрос, а 2,5% опрошенных не ответили на него вовсе.

Инфографика: energyprom.kz

Кто чаще сталкивается с риском голода

В разрезе местности доля тех, у кого были поводы беспокоиться, что из-за недостатка денег или других ресурсов у них не будет достаточного количества еды, выше в селах, чем в городах – 5,9% против 5,6%.

А вот доля реально столкнувшихся с голодом и в городах, и в селах одинаковая – 1,3% опрошенных.

Инфографика: energyprom.kz

Женщины беспокоятся о возможном недостатке еды из-за финансового состояния чаще, чем мужчины – 6,3% против 4,9%. Среди тех, кому приходилось голодать весь день, женщин также больше чем мужчин – 1,4% против 1,1%.

Инфографика: energyprom.kz

По возрастным группам выстраивается следующая картина:

от 15 до 17 лет – 0,5% респондентов, которым приходилось голодать из-за недостатка средств;

респондентов, которым приходилось голодать из-за недостатка средств; от 39 до 48 лет – 2% ;

; от 49 до 62 лет – 1,2% ;

; от 58 и старше – 1,5%.

Инфографика: energyprom.kz

Рассматривая проблему возможного голода через призму занятости, выяснилось, что меньше всего беспокойства о своей продовольственной безопасности высказали самостоятельно занятые – всего 5,3%. Среди наемных работников эта доля выше – 5,5%.

Среди безработных казахстанцев и вовсе каждый десятый беспокоится о том, что ему не хватит денег на еду.

В то же время доля тех, кому случалось в течение 12 месяцев не есть целый день, меньше всего среди работающих по найму – лишь 1%. Следом идут самостоятельно занятые — 1,4%, а среди безработных их доля составила уже 4,1%.

Инфографика: energyprom.kz

Стоит отметить, что казахстанцы, потерявшие работу, могут получить выплаты из ГФСС. Ранее мы рассказывали о том, как оформить пособие по безработице.

Также существуют различные государственные программы, которые призваны помочь казахстанцам найти работу. В трудной ситуации это может очень сильно помочь финансово и избежать возможного голода.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1981500-issledovanie-ne-vsem-kazahstantsam-hvataet-deneg-na-edu/