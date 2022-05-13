Сколько безработных насчитывается в Казахстане

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В первом квартале 2022 года в Казахстане насчитывалось более 8,8 млн работающих граждан. Из этого числа только 76,1% граждан работали по найму официально. Чем занимаются остальные граждане, узнали журналисты NUR.KZ.

Согласно официальной статистике, численность рабочей силы составляет 9,26 млн человек, это на 76 тысяч человек больше, чем было годом ранее. Судя по данным, которые приводит Бюро национальной статистики, из общего числа трудоспособного населения занято 8,8 млн граждан.

Значительная часть граждан является наемными рабочими и работают официально - это более 6,7 млн человек. В эту группу входят также и не полностью занятые граждане. Это наемные работники, которые по каким-то причинам отрабатывают меньше часов, чем должны. Например, при простоях на предприятиях или заводах, при снижении объемов работ, по инициативе работодателя, или же имеют гибкий график.

Еще 2,1 млн являются самозанятыми. Такие граждане не заключают трудовые договоры, но получают стабильный доход, а в качестве налогов ежемесячно совершают единый совокупный платеж (ЕСП).

Чем занято остальное работоспособное население

Стоит отметить, что в процентных показателях уровень безработицы с прошлого года не изменился - 4,9%. Среди молодежи - 3,9%. Но при расчете безработицы следует учитывать один нюанс. Для определения количества граждан без работы используют методологию Международной организации труда (МОТ).

МОТ определяет безработных как лица, которые не получали никакого дохода, но при этом активно ищут работу и готовы сразу же приступить к ней. Таких граждан, по официальным данным, насчитывается 453,1 тысячи человек.

Инфографика: Бюро национальной статистики

То есть, если человек, не имея постоянной работы, получил хотя бы минимальный доход и уплатил ЕСП, то для государства он уже является не безработным, а самозанятым.

Численность лиц, которые были без работы, но при этом не искали ее или же не были готовы сразу выйти на работу, составила 63,1 тысячи человек. Доля молодежи категории NEET, которая не работает и не занята образованием или профессиональной подготовкой, составила 6,7%.

На конец апреля 2022 года в органах занятости при Минтруда было зарегистрировано 193 тысячи безработных (2,1% от общего количества трудоспособного населения). Все они могут рассчитывать на помощь от государства в поиске работы, а в случае неудачи - на денежную компенсацию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1969160-skolko-bezrabotnyh-naschityvaetsya-v-kazahstane/