Почти 60 тыс. казахстанцев вынуждены оформлять пособия по безработице

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

При потере работы казахстанцы, которые участвуют в системе обязательного социального страхования, могут рассчитывать на финансовую помощь от Госфонда соцстрахования (ГФСС). О том, сколько казахстанцев в 2022 году оформило себе выплаты по потере работы, рассказали в Министерстве труда и социальной защиты населения РК.

На начало мая 2022 года в Казахстане насчитывалось порядка 453,1 тыс. безработных граждан. Из них в органах занятости при Минтруда было зарегистрировано всего 193 тыс. человек. Всем им полагалась помощь при поиске работы.

В случае, если казахстанцу даже при поддержке биржи труда не удается найти работу, ему назначается компенсация в виде социальных выплат из ГФСС.

По состоянию на 1 июля 2022 года численность получателей данных выплат составила 59,8 тыс. человек, при этом 50 тыс. граждан выплата была назначена впервые именно в этом году. Для сравнения, в мае таких граждан насчитывалось всего около 36,2 тыс. человек. То есть за два месяца прирост более чем в 1,6 раза.

Официальный уровень безработицы в стране в 2022 году составляет 4,9%, среди молодежи – 3,9%. Все они могут рассчитывать на помощь при поиске работы, например, в данный момент запускаются специальные программы, которые рассчитаны на алматинскую молодежь и пожилых людей предпенсионного возраста.

Социальные выплаты из ГФСС по случаю потери работы – крайняя мера, которая призвана поддержать казахстанцев в трудную минуту. Она не предназначена для обеспечения семьи на долгое время.

В соответствии с действующим законодательством, уволенные работники получают социальные выплаты по потере работы от 1 до 6 месяцев, в зависимости от стажа участия в системе обязательного социального страхования и дохода за последние 24 месяца.

Выплата осуществляется за счет средств ГФСС в размере до 40% от потерянного дохода.

Сейчас оформить выплаты можно онлайн. Для их назначения уволенному работнику необходимо авторизоваться на портале eGov.kz или на Электронной бирже труда.

Как это сделать через eGov.kz:

в разделе "Трудоустройство и занятость" выбрать услугу "Регистрация лиц, ищущих работу";

заказать услугу онлайн, заполнив все поля, и отправить заявку, подписав ее ЭЦП;

в течение одного дня центр занятости населения (ЦЗН) по месту жительства заявителя предложит вакансии;

если работа не найдена, в течение рабочих 3 дней дистанционно будет присвоен статус безработного (при необходимости для сбора дополнительной информации с заявителем свяжется сотрудник центра занятости).

Как это сделать через биржу труда enbek.kz:

в кабинете слева во вкладках нужно зайти в раздел "Государственные услуги" и "регистрация ЛИР и безработного";

далее необходимо заполнить резюме и ждать ответа;

если в течение трех дней не будет найдена подходящая вакансия, то гражданина автоматически зарегистрируют в качестве безработного.

В обоих случаях безработному казахстанцу придет SMS-сообщение от Минтруда, в котором его попросят дать согласие на назначение выплаты. В случае положительного ответа деньги будут назначены автоматически.

Социальная выплата на случай потери работы осуществляется вне зависимости от причин увольнения и предназначена для поддержки безработного человека в период, когда он ищет работу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/1978734-pochti-60-tys-kazahstantsev-vynuzhdeny-oformlyat-posobiya-po-bezrabotitse/