Тарифы на электроэнергию в Казахстане выросли почти на 9% за год

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В Казахстане значительно выросли тарифы на электроэнергию за год. О том, в каких регионах страны жители сильнее всего почувствовали рост цен за электричество, читайте в материале NUR.KZ.

Электроэнергия в Казахстане дорожает третий год подряд. За последний год тарифы выросли сразу на 8,7%. Годом ранее рост составил 7%. При этом, по данным аналитиков EnergyProm, в стране наблюдается спад производства электричества.

Инфографика: energyprom.kz

Напомним, текущее подорожание не будет последним. Ранее мы писали о том, что Агентство по защите и развитию конкуренции РК презентовало новый проект, который изменит систему расчета тарифов. Если его примут, рядовые граждане начнут платить за свет больше, чем сейчас.

Сейчас тарифы на электричество делят на две группы. Население, которое использует электроплиты, платит по одним тарифам, а те, кто их не используют - по другим.

Тарифы для населения, использующего электроплиты, в зависимости от объемов потребления в мае 2022 года составили 1 456 тенге за 100 кВт/ч на первом уровне, 1 891 тенге — на втором уровне и 2 354 тенге — на третьем уровне.

Для населения, не использующего электроплиты, тарифы составили 1 479 тенге, 1 907 тенге и 2 376 тенге за 100 кВт/ч соответственно.

Инфографика: energyprom.kz

Производство электроэнергии падает, а потребление растет

Производство электроэнергии за январь–апрель текущего года составило 40 млрд кВт/ч — на 0,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

В разрезе регионов наблюдается следующая картина:

Павлодарская область - произвела 17 млрд кВт/ч. это 42,6% от всего объема произведенной электроэнергии;

это от всего объема произведенной электроэнергии; Жамбылская область - 10,3 млрд кВт/ч ;

; Карагандинская область - произвела 4,8 млрд кВт/ч ;

; Восточно-Казахстанская область - 3,1 млрд кВт/ч ;

; Атырауская область - 2,8 млрд кВт/ч.

Инфографика: energyprom.kz

На этом фоне потребление электроэнергии за год выросло на 1,3% и за первые три месяца 2022 года составило 30,4 млрд кВт/ч. Это существенный рост. В этой связи правительство даже рассматривает возможность отключать открытые в Казахстане майнинг-фермы, если дефицит электроэнергии усилится.

Инфографика: energyprom.kz

А дефицит скорее всего усилится, это отмечал и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства в рамках которого обсуждалось строительство атомной электростанции.

На возможный дефицит указывает и сокращение добычи энергии гидроэлектростанциями. За первый квартал производство электроэнергии в этом секторе уменьшилось на 4,8%, составив всего 1,8 млрд кВт/ч.

Инфографика: energyprom.kz

Обобщая данные, можно сказать, что страна все сильнее ощущает дефицит электроэнергии и это неизбежно ударяет по карманам простых граждан.

Правительство разрабатывает несколько вариантов решения данного вопроса, в частности, в первое время было решено восполнить дефицит за счет природного газа. Однако долго такая ситуация продолжаться не будет, ведь эксперты прогнозируют возможный дефицит и его.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1973528-tarify-na-elektroenergiyu-vyrosli-v-kazahstane/