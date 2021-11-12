Минэнерго: В часы пик будут отключать электроэнергию не населению, а майнерам

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Сегодня в сенате вице-министр энергетики рассказал, как в Казахстане планируют бесперебойно пройти зимний отопительный период в стране, не отключая электричество населению – в некоторых частях страны прогнозируется дефицит электроэнергии, передает корреспондент NUR.KZ.

Откуда берут электроэнергию

По словам вице-министра энергетики Асета Магауова, при текущем уровне потребления прогнозируется дефицит электроэнергии порядка 350 мегаватт в южной зоне.

В Минэнерго заявили, что порядка 360 мегаватт обеспечат 3-й и 4-й блоки Жамбылской ГРЭС. Также в ноябре завершат ремонт на Экибазстуской ГРЭС 1 и 2, и НАО ИЭК.

В ноябре дополнительные мощности должны вырасти еще на 1140 мегаватт - 9 ноября включены в работу турбоагрегаты Мойнакской ГЭС мощностью 300 мегаватт.

По словам Магауова, для покрытия прогнозного дефицита в ноябре на площадке АО КАРЭ начались торги по «поставкам» российской электроэнергии.

«Отключать будем майнеров, а не население»

Вице-министр заявил, что в Казахстане есть проблема «серых» майнеров – 12 таких объектов выявили в Жамбылской области и 1 в Павлодарской.

«По результатам контрольных мероприятий все 13 этих объектов мощностью 120 мегаватт были отключены.

Кроме того, KEGOC будут проводится мероприятия в часы пикового спроса, не отключать население, а отключать именно майнинговые компании, чтобы сбросить потребление именно по ним. Мы предполагаем, что эти мероприятия позволят бесперебойно пройти наш зимне-отопительный период», - сообщил Магауов.

Напомним, что ранее KEGOC сделал заявление после жалоб казахстанцев на отключения электричества.

Дефицит электроэнергии возник в Казахстане из-за майнеров - в регионах ввели ограничения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1941901-minenergo-v-chasy-pik-budut-otklyuchat-elektroenergiyu-ne-naseleniyu-a-mayneram/