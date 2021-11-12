Минэнерго: В часы пик будут отключать электроэнергию не населению, а майнерам

Сегодня в сенате вице-министр энергетики рассказал, как в Казахстане планируют бесперебойно пройти зимний отопительный период в стране, не отключая электричество населению – в некоторых частях страны прогнозируется дефицит электроэнергии, передает корреспондент NUR.KZ.
Откуда берут электроэнергию
По словам вице-министра энергетики Асета Магауова, при текущем уровне потребления прогнозируется дефицит электроэнергии порядка 350 мегаватт в южной зоне.
В Минэнерго заявили, что порядка 360 мегаватт обеспечат 3-й и 4-й блоки Жамбылской ГРЭС. Также в ноябре завершат ремонт на Экибазстуской ГРЭС 1 и 2, и НАО ИЭК.
В ноябре дополнительные мощности должны вырасти еще на 1140 мегаватт - 9 ноября включены в работу турбоагрегаты Мойнакской ГЭС мощностью 300 мегаватт.
По словам Магауова, для покрытия прогнозного дефицита в ноябре на площадке АО КАРЭ начались торги по «поставкам» российской электроэнергии.
«Отключать будем майнеров, а не население»
Вице-министр заявил, что в Казахстане есть проблема «серых» майнеров – 12 таких объектов выявили в Жамбылской области и 1 в Павлодарской.
«По результатам контрольных мероприятий все 13 этих объектов мощностью 120 мегаватт были отключены.
Кроме того, KEGOC будут проводится мероприятия в часы пикового спроса, не отключать население, а отключать именно майнинговые компании, чтобы сбросить потребление именно по ним. Мы предполагаем, что эти мероприятия позволят бесперебойно пройти наш зимне-отопительный период», - сообщил Магауов.
Напомним, что ранее KEGOC сделал заявление после жалоб казахстанцев на отключения электричества.
Дефицит электроэнергии возник в Казахстане из-за майнеров - в регионах ввели ограничения.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1941901-minenergo-v-chasy-pik-budut-otklyuchat-elektroenergiyu-ne-naseleniyu-a-mayneram/