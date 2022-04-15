Возможный дефицит энергоресурсов в Казахстане отметили специалисты

Иллюстративное фото: pixabay.com

"Круглый стол" со специалистами из МИИР РК по вопросам энергопотребления прошел в Казахстане. Отмечается, что за последние пять лет количество потребляемой энергии по стране заметно возросло, передает корреспондент NUR.KZ.

По данным Международного энергетического агентства, за последние 5 лет энергопотребление в Казахстане выросло на 27%. Специалисты из министерства индустрии отметили, что основным потребителем энергетических ресурсов является сектор жилищно-коммунального хозяйства.

"В среднем жилые дома в Казахстане потребляют в три раза больше энергии на единицу площади, чем в развитых странах Европы. Учитывая все факторы и риски, уже сегодня необходимо задуматься о возможном дефиците энергоресурсов", – заявили специалисты Института развития электроэнергетики и энергосбережения МИИР РК.

Во встрече также участвовали депутат мажилиса и член комитета по вопросам экологии и природопользования Елдос Абаканов, представители АО "Казцентр ЖКХ" и сотрудники Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИИР РК.

Кроме того, в ходе беседы специалисты обсудили перспективные направления развития, инструменты энергосбережения и вопросы повышения энергоэффективности для общественных и жилых зданий в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1965267-na-27-vyroslo-energopotreblenie-v-kazahstane-spetsialisty-otmetili-vozmozhnyy-defitsit-energoresursov/