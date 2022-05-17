Тарифы на электроэнергию пересмотрят в Казахстане: алматинцы начнут платить больше

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

В Казахстане действуют разные тарифы на электроэнергию для разных групп населения. Сейчас физические и юридические лица платят за электричество по-разному. Что планируют изменить в налоговых расчетах, узнали журналисты NUR.KZ.

В Агентстве по защите и развитию конкуренции РК презентовали новый проект, который призван изменить систему расчета стоимости электроэнергии.

Как объясняют в ведомстве, на данный момент в Казахстане действуют дифференцированные тарифы для разных групп населения. Обычные граждане платят по пониженным ставкам, тогда как юридические лица и бюджетные организации платят значительно больше. В агентстве посчитали такое положение несправедливым для малого и среднего бизнеса и разработали новый план, который бы отменил разницу в платежах.

Зачем убирать разницу в тарифах

Судя по данным, которые приводит ведомство, из-за того, что низкие тарифы для физлиц компенсируются повышением стоимости электроэнергии для компаний, малый и средний бизнес каждый год переплачивает около 31 млрд тенге.

В таких условиях создалась проблема оттока потребителей юридических лиц у энергоснабжающих организаций (ЭСО), что также влияет на уровень тарифа для конечного потребителя. Отмена дифференциации тарифов избавит бизнес от чрезмерной налоговой нагрузки.

На прошедшем 2 марта в Акорде совещании по вопросам развития энергетики и инженерной инфраструктуры глава государства поручил начать данную работу в пилотном режиме в 3 регионах:

Алматы;

Западно-Казахстанской области;

Костанайской области.

Как изменятся тарифы

Как изменится стоимость электроэнергии для бизнеса, в агентстве не уточнили, однако стало известно, что для жителей Алматы тарифы вырастут в среднем на 200-300 тенге в зависимости от потребляемой энергии.

Авторы данного проекта отметили, что подорожание не коснется социально уязвимых слоев населения. Ту разницу, которая будет начислена после отмены дифференцированного тарифа, нуждающимся оплатят в рамках адресной жилищной помощи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1969729-tarify-na-elektroenergiyu-peresmotryat-v-kazahstane-almatintsy-nachnut-platit-bolshe/