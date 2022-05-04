Только у половины казахстанских семей есть ноутбук для учебы

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Современное образование подразумевает активное использование новых технологий. Ноутбуки и смартфоны давно превратились из “запрещенных” предметов на уроках в то, что необходимо использовать для учебы. Тем не менее далеко не каждая семья может позволить себе ноутбук. Как с этим обстоят дела в разных регионах Казахстана, узнали журналисты NUR.KZ.

В марте произошло резкое подорожание многих товаров и услуг. Компьютерная техника не стала исключением. Цены на ноутбуки, по официальным данным, в прошлом году выросли на 6,9%. Март 2022 года показал рост цен еще на 5,1% за год.

Как передают аналитики EnergyProm, в помесячной динамике заметный рост цен на компьютерную технику наблюдался в январе и марте текущего года - на 2,4% и 2,8% соответственно. Таким образом и так не дешевые ноутбуки стали еще недоступнее для населения.

Инфографика: energyprom.kz

Нехватка ноутбуков для школьников

Рост цен на ноутбуки не мог не повлиять на обеспеченность ими среди школьников. В эпоху цифровизации ноутбуки и смартфоны перестают быть для детей лишь инструментом для досуга. Сейчас, чтобы не отставать в учебе, просто необходимо иметь компьютер.

С этим, как показывает статистика, в Казахстане беда. В 2021 году лишь 52,8% семей имели ноутбуки. Этот показатель меньше, чем годом ранее - тогда он был равен 54,7%. И это при том, что из-за пандемии пришлось экстренно переводить сотрудников, студентов и школьников в режим онлайн.

В разрезе регионов самая лучшая обеспеченность ноутбуками оказалась в Алматы - 72,4%. А вот в Алматинской области этот показатель намного ниже - лишь 37,6% семей имеют ноутбуки.

Самая низкая обеспеченность домохозяйств ноутбуками была отмечена в Кызылординской области (27,6%), Шымкенте (31,3%) и Туркестанской области (36,3%).

Также отличается уровень обеспеченности в сельских и городских районах. Если в 2020 году доля городских семей, которые имели ноутбуки, составляла 60,4%, то в 2021 году этот показатель снизился до 58,9%. В селах же он упал с 44,5% до 41,7%.

Инфографика: energyprom.kz

В целом, разница между сельским и городским населением довольно велика. На текущий момент в городах на 1000 человек приходится 200 ноутбуков, в сельской местности — лишь 112 ноутбуков.

Таким образом, сейчас среди горожан ноутбук имеет лишь каждый пятый житель, а в селах— каждый девятый.

Инфографика: energyprom.kz

Рост цен на ноутбуки и сокращение количества населения, которое ими владеет, происходит на фоне увеличения отечественного производства компьютерной техники.

По официальным данным, производство казахстанских компьютеров и ноутбуков по сравнению с прошлым годом выросло сразу в полтора раза, до 3,8 тыс. за январь – март 2022-го. К слову, годом ранее наблюдался рост производства почти вдвое.

Рост цен на компьютерную технику является общемировой тенденцией. Из-за коронавирусных ограничений и последующего за ними логистического хаоса начался глобальный дефицит полупроводников, который повлиял не только на стоимость ноутбуков, но и автомобилей, смартфонов и другой высокотехнологичной техники.

Также подорожали и комплектующие для компьютеров, но причина этого кроется в возросшей популярности криптовалюты и последующего за ней увеличения спроса из-за массового открытия майнинг-ферм.

Инфографика: energyprom.kz

Не последнюю роль в возросшей цене сыграл и текущий курс валют, и резкое падение стоимости национальной валюты в феврале-марте 2022 года.

Дело в том, что, несмотря на увеличивающееся производство отечественных компьютеров, данный вид товара практически полностью является импортным. Сейчас 70,6% всей компьютерной техники, которая реализуется на территории Казахстана, завозится из-за границы.

Инфографика: energyprom.kz

Нехватка ноутбуков среди школьников и студентов может иметь серьезные последствия. Во время массовой цифровизации компьютеры, смартфоны и ноутбуки становятся такими же необходимыми вещами как, например, документы для взрослого гражданина.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1967911-tolko-u-poloviny-kazahstanskih-semey-est-noutbuk-dlya-ucheby/