Майнинговую ферму выявили в Алматы (видео)

Кадр из видео: АФМ РК

Территориальным департаментом АФМ по Алматы совместно с прокуратурой города выявлена майнинговая ферма, находившаяся на территории индустриальной зоны. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Агентства РК по финансовому мониторингу.

В ведомстве указали, что ферма осуществляла деятельность цифрового майнинга на территории тепличного комплекса, что противоречит нормам действующего законодательства.

"В ходе проведения обыска с санкции следственного суда установлены майнинговые фермы в 6 контейнерах, в которых обнаружены и изъяты более 700 единиц оборудования с шифровальным комплексом для добычи цифровой криптовалюты", - сообщили в АФМ РК.

В агентстве добавили, что сейчас проводятся следственные мероприятия, назначены экспертизы.

Напомним, ранее незаконную майнинговую ферму нашли в Карагандинской области. Также в АФМ сообщали, что дата-центры нелегально работали в Павлодарской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1956922-mayningovuyu-fermu-vyyavili-v-almaty-video/