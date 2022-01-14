Сколько денег должны выплатить пострадавшим работникам в Казахстане

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Страхование – важная составляющая в вопросе защиты прав каждого работника, независимо от сферы деятельности. О том, какие риски покрывает страховка и какие суммы выплачиваются пострадавшим на работе казахстанцам, читайте в материале NUR.KZ.

Каждый работодатель в Казахстане должен заключить договор о страховании работников.

Эта обязанность закреплена законом «Об обязательном страховании работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей», Гражданским кодексом и другими нормативными актами.

Главная цель подобных действий – обеспечить защиту интересов работников на случай потери профессиональной трудоспособности.

То есть на те случаи, когда человек не может выполнять свои обязанности в рамках квалификации из-за травм или болезней, полученных на рабочем месте.

Иллюстративное фото: Freepik

Сколько должны выплатить пострадавшим на работе

В случае потери трудоспособности на год или более, работнику положены аннуитетные выплаты на весь срок восстановления.

При этом совокупные выплаты имеют свои лимиты, которые зависят от уровня вреда здоровью:

потеря профессиональной трудоспособности на 30-50% – до 500 МРП или 1 531 500 тенге на 2022 год;

на 2022 год; утрата трудоспособности на 60-80% – до 750 МРП или 2 297 250 тенге ;

; при показателях потери в 90-100% – до 1 000 МРП или 3 063 000 тенге.

А если работоспособность была потеряна на срок до одного года, то страховые компании возмещают ущерб работнику согласно Гражданскому кодексу РК.

Стоит учитывать, что если уровень потери трудоспособности окажется в пределах от 5 до 29%, то возмещение вреда возлагается на работодателя.

Иллюстративное фото: Freepik

В случае гибели работника ежемесячные страховые выплаты будут получать лица, которые находились на иждивении у погибшего – дети, супруга, родители, если их признали законными получателями выплат.

При этом размер выплат рассчитывается с учетом понесенного вреда от утраченного заработка.

Штрафы работодателям

Работодателям, которые не заключили договор о страховании работников до 10 числа следующего месяца с момента начала своей деятельности, грозит административный штраф.

Размер наказания зависит от юридического статуса работодателя:

физическим лицам – 10 МРП или 30 630 тенге;

нотариусам, должностным лицам, частным судебным исполнителям, малому бизнесу и некоммерческим организациям – 160 МРП или 490 080 тенге;

среднему бизнесу – 400 МРП или 1 225 200 тенге;

крупному бизнесу – 1 000 МРП или 3 063 000 тенге.

Эти нормы указаны во втором пункте 230 статьи Кодекса об административных правонарушениях.

При этом каждый работодатель вправе самостоятельно выбрать страховую компанию с соответствующей лицензией. В Казахстане насчитывается более 20 подобных организаций.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/insurance/1950994-skolko-deneg-dolzhny-vyplatit-postradavshim-rabotnikam-v-kazahstane/