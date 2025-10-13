jitsu gif
      Провели подряд дней с нами

      По 70 МРП на человека: сколько платят за переезд на север Казахстана

      Опубликовано:

      Копилка в форме дома стоит на купюрах тенге
      Копилка. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

      В Казахстане более 5 тыс. человек добровольно переселились в трудодефицитные регионы страны и получили государственную поддержку. Какие выплаты им были обещаны, узнали журналисты NUR.KZ.

      Целый ряд областей на севере Казахстана считаются трудодефицитными – в них наблюдается острая необходимость в рабочей силе. Чтобы это исправить, государство проводит программу добровольного переселения.

      Казахстанцам, которые решатся переехать в трудодефицитные регионы, положена государственная поддержка:

      • субсидии на переезд – по 70 месячных расчетных показателей (МРП) на каждого члена семьи, то есть по 275 240 тенге единовременно;
      • субсидии на покрытие расходов на аренду жилья и оплату коммунальных услуг – от 15 до 30 МРП на семью (от 58 980 до 117 960 тенге);
      • выдача сертификатов экономической мобильности на покупку жилья;
      • содействие в трудоустройстве или в организации бизнеса;
      • направление на краткосрочное обучение.

      Сертификат экономической мобильности может покрыть до 50% от стоимости покупаемого жилья, но у суммы есть потолок – не более 1 160 МРП, то есть 4 561 120 тенге в 2025 году. Это максимальное значение, которое выплатит государство на приобретение недвижимости.

      Отметим, что система также предусматривает субсидии для работодателей, которые окажут содействие в переселении, в размере 400 МРП, то есть 1 572 800 тенге.

      Как сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК, по состоянию на 1 октября возможностью добровольного переезда воспользовались уже 5 213 человек. До конца текущего года планируется переселить 9 653 человека.

      Казахстанцы переезжали в Павлодарскую область (1 886 человек), Северо-Казахстанскую область (1 516), Костанайскую область (575), Восточно-Казахстанскую область (490), область Абай (305), Акмолинскую область (257), Атыраускую область (103), область Улытау (43) и Карагандинскую область (38).

      Важно отметить, что в программе переселения также участвуют кандасы (казахи, вернувшиеся на историческую родину из других стран). Если переселенцам платят только за переезд из трудоизбыточных регионов (с юга на север), то кандасы получают выплаты за переселение сразу в трудодефицитные области.

      Всего в программе приняли участие 3 488 переселенцев и 1 725 кандасов. Из них 2 307 человек были трудоспособного возраста. В итоге постоянную работу уже нашли 1 041 человек и еще 38 человек открыли бизнес.

      Напомним, в Казахстане также работает программа "С дипломом – в село", в рамках которой специалисты могут оформить ипотеку под льготный 1%.

