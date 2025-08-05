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      Использование пенсионных накоплений резко выросло в Казахстане

      Опубликовано:

      Женщина держит в руках купюры тенге
      Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

      В июле было исполнено 178 тыс. заявлений от казахстанцев на изъятие пенсионных накоплений. Это почти в три раза больше, чем было год назад. На сколько выросла изъятая сумма, читайте на NUR.KZ.

      Казахстанцы могут изъять и использовать часть пенсионных накоплений свыше порогов достаточности на жилье и лечение. И уже более года спрос на их использование остается достаточно высоким.

      Например, в июле прошлого года объем изъятий накоплений из Единого накопительного фонда (ЕНПФ) резко вырос до 62,7 тыс. одобренных заявлений на общую сумму в 72,1 млрд тенге. В этом году за июль было одобрено уже 177,8 тыс. заявлений на 108,1 млрд тенге, сообщает Telegram-канал Первого кредитного бюро Data Hub.

      Изъятия на жилье

      Число исполненных заявлений на единовременную выплату пенсионных накоплений с целью улучшения жилищных условий за прошедший месяц приблизилось к 110,9 тыс. единиц. Это на треть больше, чем было в июне, на 82% больше среднемесячного значения всего первого полугодия, и сразу в 2,7 раза больше, чем было год назад.

      По суммам динамика более сдержанная. В июле объем пенсионных накоплений, изъятых на жилье, составил 56,2 млрд тенге, увеличившись на 29% к июню. Похожая разница наблюдается по сравнению со средним уровнем полугодия и результатом годичной давности: плюс 34% и 25%.

      Соответственно, снизилась средняя сумма изъятий, которая составила всего 507 тыс. тенге против 1,1 млн тенге годом ранее.

      Самые популярные направления изъятий на жилье в июле – пополнение вклада в системе жилищных строительных сбережений и частичное погашение задолженности по ипотеке (в совокупности на эти цели приходится девять из десяти исполненных заявлений).

      Отметим, что данные варианты оптимальны, если пенсионных накоплений сверх порогов достаточности не хватает на более глобальные цели.

      Изъятия на лечение

      Что касается изъятий на лечение, то здесь динамика даже более выраженная, чем в случае с жильем. Показатель за июль – 66,9 тыс. исполненных заявлений, что на 67% больше, чем в июне, в два раза больше, чем в среднем за месяц в первом полугодии, и в 3,2 раза больше, чем годом ранее.

      Но суммы также чуть скромнее. Объемы за июль – 51,9 млрд тенге. Это на 63% больше, чем в июне, на 68% больше, чем в среднем в первом полугодии, и в 2,1 раза больше, чем годом ранее.

      Средняя сумма, соответственно, тоже снижается – актуальный показатель равен 776 тыс. тенге. Отметим, что это больше, чем при использовании пенсионных накоплений на жилье.

      Изъятия пенсионных накоплений
      Объем изъятий пенсионных накоплений. Инфографика: Первое кредитное бюро

      При этом отметим, что, согласно данным годовалой давности, возможность использовать свои пенсионные накопления есть не более чем у одного миллиона вкладчиков ЕНПФ. При этом казахстанцы могут подавать неограниченное количество заявлений на изъятия. Главное – наличие средств сверх порога достаточности.

      Напомним, что единовременная пенсионная выплата на жилье и лечение на данный момент облагается индивидуальным подоходным налогом. Но некоторые казахстанцы могут рассчитывать на его возврат или списание задолженности.

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