Заменяет ли АСП нормальный доход в Казахстане

Адресная социальная помощь (АСП) назначается казахстанцам, чей доход "не дотягивает" до черты бедности. Однако ее размеров недостаточно, чтобы быть иждивенцами. Подробности читайте на NUR.KZ.

Адресная социальная помощь в Казахстане назначается семьям, у которых совокупный доход на каждого члена оказывается меньше черты бедности.

Черта бедности в 2025 году составляет 35% от регионального медианного дохода, но не может быть меньше 70% от регионального прожиточного минимума (около 38 тыс. тенге в целом по Казахстану). То есть АСП назначается тем гражданам, чьи доходы не позволяют закрыть жизненно важные потребности.

В целом АСП равна разнице между чертой бедности и доходом семьи на одного человека. По сути государство доплачивает ровно столько, чтобы доход домохозяйства на человека был равен черте бедности.

Поэтому важно понимать, что адресная соцпомощь не призвана обеспечивать малоимущих казахстанцев. Она лишь помогает пережить тяжелое время, и ни о каком обеспечении речи не идет: размеров АСП просто не хватит на то, чтобы жить на иждивении у государства и налогоплательщиков.

Так, например, согласно данным Бюро национальной статистики, среднемесячный размер адресной социальной помощи в 2024 году варьировался в зависимости от региона от 6 028 до 10 634 тенге, а в целом по стране составлял всего 7 959 тенге.

Средний размер Адресной социальной помощи

(2024 год) Казахстан ₸7 959 Абай ₸8 797 Акмолинская ₸9 573 Актюбинская ₸8 232 Алматинская ₸7 886 Атырауская ₸9 271 Западно-Казахстанская ₸6 977 Жамбылская ₸7 698 Жетісу ₸8 759 Карагандинская ₸7 746 Костанайская ₸9 435 Кызылординская ₸7 585 Мангистауская ₸10 634 Павлодарская ₸8 729 Северо-Казахстанская ₸8 565 Туркестанская ₸6 028 Ұлытау ₸8 196 Восточно-Казахстанская ₸8 548 Астана ₸10 297 Алматы ₸8 707 Шымкент ₸8 573 По данным Бюро национальной статистики

Всего же в Казахстане получателями АСП, по данным Министерства труда и социальной защиты населения РК, на 1 мая являлись 232,5 тыс. человек из 43,4 тыс. семей. С начала года им было выплачено 10,4 млрд тенге, а на весь год предусмотрено 132,9 млрд тенге.

Помимо АСП, каждой малообеспеченной семье с детьми до 6 лет полагаются дополнительные ежемесячные выплаты в размере 1,5 месячного расчетного показателя (МРП), то есть по 5 898 тенге на ребенка в 2025 году. На 1 мая такие выплаты получили 74,4 тыс. детей на общую сумму 1,4 млрд тенге.

Важно учесть, что АСП не назначается "просто так". Чтобы семье назначили помощь, все ее трудоспособные члены должны иметь работу или содействовать мерам занятости.

В настоящее время казахстанцы могут подать заявление на назначение АСП, обратившись в карьерный центр, к акиму сельского округа по месту жительства или через портал "Электронного правительства".

Между тем напомним, что при назначении АСП начали проверять расходы потенциальных получателей, в том числе на предмет наличия крупных покупок или необязательных трат.