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Сколько казахстанцев получили обновленную адресную социальную помощь

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Оформление пособий в онлайн-формате.
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

С нового года размер адресной социальной помощи (АСП) рассчитывается на основе медианного дохода. По-новому ее уже назначили 169,1 тыс. человек на 2,3 млрд тенге. Подробности читайте на NUR.KZ.

С 1 января 2025 года в Казахстане начали по-новому определять черту бедности. Раньше она составляла 70% от регионального прожиточного минимума, а теперь – 35% от регионального медианного дохода. Новый показатель учитывает множество факторов, но при этом не может быть меньше старого.

Адресная социальная помощь в Казахстане назначается семьям, у которых совокупный доход на каждого члена семьи оказывается меньше этой самой черты бедности. При этом размер помощи равен лишь недостающей до черты суммы.

За весь прошлый год АСП в стране получили 413,7 тыс. человек из 78,1 тыс. семей.

В январе 2025 года по новым правилам адресную соцпомощь, согласно данным Министерства труда и социальной защиты населения РК, уже получили 169,1 тыс. человек из 31,9 тыс. семей. Общая сумма выплат достигла 2,3 млрд тенге. Всего в 2025 году на АСП выделили 132,9 млрд тенге.

Примечательно, что, несмотря на изменения в расчетах, все механизмы назначения АСП остались прежними. Она назначается ежеквартально, при этом также предусмотрены дополнительные выплаты семьям в размере 1,5 месячного расчетного показателя (5 898 тенге в 2025 году) на каждого ребенка в возрасте от 1 до 6 лет включительно.

Напомним, главная цель АСП – не обеспечивать бедную семью, а помочь ей выбраться из трудного финансового положения. Помимо выплат, людям помогают найти работу, а если они не хотят ее искать, то и выплаты тогда не назначаются.

В настоящее время казахстанцы могут подать заявление на назначение АСП, обратившись в карьерный центр, к акиму сельского округа по месту жительства или через портал "Электронного правительства".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2221656-skolko-kazahstancev-poluchili-obnovlennuyu-adresnuyu-socialnuyu-pomoshch/