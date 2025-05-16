Бесплатное питание по скану лица начали предоставлять в казахстанских школах

В Казахстане работает "Социальный кошелек", через который некоторые школьники могут получить бесплатное горячее питание. Теперь в систему добавили видеоидентификацию. Подробности читайте на NUR.KZ.

В Казахстане уже не первый год действует сервис "Социальный кошелек", через который жители страны могут получить нематериальную поддержку от государства, например, горячее питание в школах.

Сервис доступен гражданам через приложение eGov Mobile и интегрирован с Цифровой картой семьи, которая может автоматически определять, кому положены меры поддержки. Она также отвечает за автоматическое назначение пособий.

Когда система выявляет школьника, которому положено бесплатное горячее питание, его родителям присылают об этом уведомление. На него нужно ответить согласием.

После этого семье автоматически создается цифровой ваучер на питание. Родителю остается только активировать его.

Ранее, чтобы получить горячее питание, ребенок должен был показать QR-код ваучера в столовой. Однако теперь, как рассказали представители компании BTS Digital, которая является техническим оператором данной платформы, систему обновили, добавив туда видеоидентификацию.

Теперь, когда дети приходят в столовую с классным руководителем, тот авторизуется в приложении, и система автоматически подтягивает список учеников. Учителю остается отсканировать лица детей, и обед будет засчитан.

Важно: система не хранит лица школьников – все работает в режиме реального времени.

Как отмечают авторы системы, обновление сделает процесс предоставления питания более мобильным, ведь теперь не нужно ждать перед входом в столовую. При этом система не стала сложнее – школам не нужно закупать новое оборудование.

Систему уже протестировали, и через видеоидентификацию получили свои обеды несколько сотен школьников.

Между тем напомним, что некоторые граждане, которые являются получателями адресной социальной помощи, также могут оформить скидку на газ через "Социальный кошелек".

А ранее мы рассказывали о том, как казахстанцы через этот сервис могут получить бесплатные лекарства.