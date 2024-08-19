Можно ли получать пособия на неприкосновенный "Социальный кошелек" в Казахстане

В Казахстане в пилотном режиме работает "Социальный кошелек". Через него можно получать лекарства и горячее питание для детей, но пока туда не поступают пособия. Подробности читайте на NUR.KZ.

"Социальный кошелек" был впервые презентован казахстанцам более трех лет назад. Изначально его разрабатывали в качестве платформы, через которую граждане могли бы получать монетарную помощь от государства, то есть пособия и социальные выплаты.

Главным преимуществом "Социального кошелька" перед обычной банковской картой стала бы неприкосновенность – такой счет нельзя арестовать или взыскать с него деньги для погашения долга.

Между тем представители компании BTS Digital, ставшей техническим оператором данной платформы, в ответ на запрос журналистов NUR.KZ отметили, что сейчас вопрос выплаты денежных мер государственной поддержки не стоит так остро, как это было три года назад, поэтому было решено сместить акцент на "немонетарные" меры.

На данный момент в рамках "Социального кошелька" в тестовом режиме можно получить бесплатное или льготное питание, а также медикаменты и другие медицинские изделия для определенных категорий граждан.

Например, люди с хроническими заболеваниями, состоящие на диспансерном учете в поликлиниках, при наличии рецепта могут получить препарат в аптеке, просто предъявив продавцу QR-код. Его нужно открыть в сервисе "Социальный кошелек", который можно найти мобильном приложении eGov mobile.

А семьям, которым могут предоставить ваучеры на питание, присылают через "Цифровую карту семьи" SMS-сообщение с номера 1414 с предложением оформить государственную услугу. Достаточно ответить согласием, и в "Социальном кошельке" в разделе "Горячее питание" появятся ваучеры на каждого ребенка. Родителю останется только активировать их, а вот детям делать ничего не нужно.

"Социальный кошелек" интегрирован с различными школьными сервисами, и при активации ваучера в школу поступает информация о ребенке, которому положено бесплатное горячее питание. Когда он его получает, родителю поступает PUSH-уведомление. В случае чего качеству питания можно дать свою оценку или оставить жалобу.

Также планируется реализовать сервисы, через которые нуждающиеся казахстанцы из социально уязвимых слоев населения смогут получать ваучеры на продукты питания и деньги на приобретение технических средств для реабилитации.

Сервис "Социальный кошелек". Снимок экрана: мобильное приложение eGov mobile

Однако, как отметили авторы проекта, на данный момент жители всех регионов Казахстана не могут получать пособия через "Социальный кошелек". Сервис работает в пилотном режиме, но доступен только жителям города Акколь в Акмолинской области.

"Граждане могут выбрать "Социальный кошелек" как инструмент зачисления социальных платежей при подаче заявления на получение пособий или заменить на него уже в процессе. С помощью "Социального кошелька" можно будет осуществлять платежи с помощью QR-кода в магазинах, переводить на другие счета и обналичивать средства в банкоматах", – сообщили представители компании.

Впрочем, для всех казахстанцев сервисы зачисления социальных платежей и выплат планируется реализовать на следующих этапах развития проекта при необходимости. При этом все ранее описанные особенности, такие как защита от списания средств по исполнительным производствам, будут сохранены.

Таким образом, "Социальный кошелек" из специального "неприкосновенного" счета превратился в целую систему, с помощью которой казахстанцы смогут получать не только денежные, но и различные немонетарные меры поддержки от государства.