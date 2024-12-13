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Сколько бесплатных лекарств получили казахстанцы через QR-коды

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Капсулы с витаминами лежат на столе
Иллюстративное фото: manassanant pamai/Getty Images

Через "Социальный кошелек" казахстанцы могут получить бесплатные лекарства, используя QR-коды. Таким образом были выданы препараты на основе почти 1,4 млн рецептов. Подробности читайте на NUR.KZ.

В Казахстане уже не первый год в пилотном режиме действует сервис "Социальный кошелек". За все время проект расширился и стал настоящей платформой, через которую граждане могут получить различную поддержку от государства.

Одной из мер поддержки стала выдача бесплатных медицинских препаратов. Как сообщили в Министерстве здравоохранения РК, на текущий момент в пилотном проекте по электронной выдаче лекарств через "Социальный кошелек" участвует свыше 700 медицинских организаций по республике. Используя QR-коды, пациенты смогли получить лекарства на основе 1 387 756 рецептов.

Как отмечают в ведомстве, система упростила выдачу лекарств, ведь людям с хроническими заболеваниями, которые получают препараты в рамках лечения, не нужно записываться к врачу, чтобы тот выдал бумажный рецепт – система делает все автоматически, и медсестре остается только выдать пациенту нужное лекарство.

Стоит отметить, что таким образом удалось не только облегчить получение медикаментов, но и защитить граждан от подделок и других нарушений.

Минздрав уточняет, что до конца года проект будет масштабирован по всей республике с охватом 1,7 млн человек, получающих препараты в рамках бесплатного амбулаторного лекарственного обеспечения.

После полноценного запуска казахстанцу достаточно будет зайти в сервис "Социальный кошелек" в мобильном приложении eGov Mobile, где будут собраны все его рецепты, и показать специальный QR-код медперсоналу, который его отсканирует и выдаст нужный препарат.

Примечательно, что система предусматривает и альтернативный способ получения лекарств, который будет полезен для граждан, которые по какой-то причине не могут пользоваться приложением. Для них работает проверка биометрии в медучреждении, после которой также выдаются нужные лекарства.

Напомним, через "Социальный кошелек" некоторым гражданам также выдаются специальные ваучеры на бесплатное питание. А ранее стало известно, что через эту систему некоторые граждане получили скидку на оплату газа.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2200089-skolko-besplatnyh-lekarstv-poluchili-kazahstancy-cherez-qr-kody/

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