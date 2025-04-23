Кому будут выдавать бесплатные ваучеры на горячее питание в Казахстане

Горячее питание по ваучерам в "Социальном кошельке" бесплатно выдают некоторым школьникам 5-11 классов. В скором времени планируется охватить и учеников начальной школы. Подробности читайте на NUR.KZ.

В Казахстане уже не первый год действует "Социальный кошелек" – сервис, с помощью которого граждане могут получать нематериальную поддержку от государства, например, бесплатные лекарства или горячее питание.

Приложение интегрировано с Цифровой картой семьи – системой, которая содержит данные по всем гражданам Казахстана и может в автоматическом режиме определять, кому положены меры поддержки. Она также отвечает за автоматическое назначение пособий.

Как рассказали в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, на текущий момент через "Социальный кошелек" в пилотном режиме некоторые ученики 5-11 классов из социально уязвимых семей получают горячее питание.

Сейчас охвачено 10 школ в Астане и еще 10 – в Костанайской области. По результатам пилотного этапа возможно масштабирование проекта на всю страну. Также, как отметили в ведомстве, планируется поэтапное расширение системы "Социальный кошелек" на учащихся 1-4 классов.

Работает система просто. Родителям присылается уведомление о предоставлении их детям права на бесплатное питание, на которое нужно ответить согласием. После этого семье автоматически создается цифровой ваучер на питание.

Сервис "Социальный кошелек". Снимок экрана: мобильное приложение eGov mobile

После получения ваучера, родитель должен его активировать в сервисе "Социальный кошелек" через приложение eGov Mobile.

Когда ученик получает питание в школьной столовой через QR-код, карту, Face ID или другие формы идентификации, его родителю направляется уведомление. То есть ситуаций, когда за ребенка заплатили, а он не поел, уже не будет.

В системе также доступна функция обратной связи, через которую можно оценить качество предоставленного питания. При этом от "распила" бюджетных средств защищает механизм оплаты – поставщик получает деньги раз в месяц и только за реально оказанные услуги.

Напомним, также мы рассказывали о том, что некоторые получатели адресной соцпомощи могут оформить скидку на газ через "Социальный кошелек". О том, как она работает, можно узнать в нашем материале.