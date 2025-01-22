Какие выплаты получают семьи с детьми в Казахстане

В 2024 году казахстанские семьи с детьми получили помощь на 1,4 трлн тенге. В эту сумму вошли выплаты по рождению и уходу за ребенком, пособия по многодетности и другие. Подробнее читайте на NUR.KZ.

В Казахстане семьи с детьми могут рассчитывать на особую поддержку от государства. В первую очередь это касается материальной помощи.

Как передает Министерство труда и социальной защиты населения РК, за весь 2024 год государственными пособиями и соцвыплатами из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) на рождение и по уходу за ребенком до полутора лет были охвачены 648,8 тыс. человек на общую сумму 895,3 млрд тенге.

Сколько платят за рождение ребенка

Пособие на рождение ребенка получили 378,1 тыс. человек на 64 млрд тенге. На него могут претендовать постоянно проживающие в Казахстане граждане, кандасы, а также иностранцы, имеющие рожденных, усыновленных (удочеренных), а также взятых под опеку детей.

При этом после рождения (или усыновления/удочерения) ребенка казахстанцам, которые не являются участниками системы обязательного социального страхования, выплачивается пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет. В 2024 году такую выплату получили 126,3 тыс. человек на 41,6 млрд тенге.

Напомним, что с начала 2025 года размеры государственных пособий проиндексированы на 6,5% вместе с месячным расчетным показателей (МРП), в зависимости от которого они устанавливаются.

Размеры пособия на рождение в этом году составляют:

на первого, второго и третьего ребенка – 38 МРП, или 149 416 тенге ;

; на четвертого и последующих детей – 63 МРП, или 247 716 тенге.

Пособие по уходу за ребенком в текущем году ежемесячно будет выплачиваться в следующих размерах:

на первого ребенка – 5,76 МРП, или 22 648 тенге ;

; на второго ребенка – 6,81 МРП, или 26 777 тенге ;

; на третьего ребенка – 7,85 МРП, или 30 866 тенге ;

; на четвертого и более ребенка – 8,90 МРП, или 34 995 тенге.

А работающим гражданам, которые являются участниками системы обязательного социального страхования, помимо пособия на рождение ребенка, выплачивались соцвыплаты из ГФСС.

Например, единовременную выплату по случаю потери дохода в связи с беременностью и родами в 2024 году получили 245,7 тыс. человек на общую сумму 385,6 млрд тенге. Средний размер соцвыплаты составил 1 621 299 тенге.

В качестве альтернативы пособию по уходу за ребенком работающим гражданам назначают аналогичную выплату из ГФСС. Ее получили 276,8 тыс. человек на общую сумму 404,1 млрд тенге. В среднем по 86 758 тенге в месяц.

Многодетная семья. Иллюстративное фото: evgenyatamanenko/Getty Images

Сколько платят многодетным семьям

На дополнительную поддержку в Казахстане могут рассчитывать многодетные семьи. По данным Минтруда, в 2024 году государственными пособиями по многодетности и выплатами награжденным матерям в среднем было охвачено 818,1 тыс. человек на общую сумму 546,3 млрд тенге.

Пособие по многодетности назначают семьям, где проживает минимум четыре ребенка, в том числе студенты очной формы обучения в возрасте до 23 лет. Всего такие пособия получили 579,5 тыс. семей на сумму 474,1 млрд тенге.

Размер пособия зависит от количества детей и "потолка" не имеет – семьям, где живут 8 и более детей, в 2025 году будут выплачивать по 15 728 тенге на каждого.

Отдельно стоит отметить матерей, награжденных подвесками "Алтын алқа", "Күміс алқа", орденами "Материнская слава" первой и второй степени или получивших ранее звание "Мать-героиня". В 2024 году они получили пособия в общем размере 72,1 млрд тенге на 238,5 тыс. человек.

В 2025 году награжденным подвеской "Күміс алқа" в месяц будут платить по 25 165 тенге, а остальным награжденным матерям – по 29 097 тенге.

Таким образом, за весь 2024 год семьи с детьми получили более 1,4 трлн тенге в виде пособий и социальных выплат. А в текущем году их размеры выросли.