Сколько денег переведут казахстанским детям в 2025 году из Нацфонда

На заседании сената глава Минфина рассказал, сколько переведут на счета казахстанских детей по программе "Нацфонд - детям", где выплаты осуществляются в долларах, передает корреспондент NUR.KZ.

"Насколько привлечение целевых трансфертов из Нацфонда повлияет на его активы, и на реализацию программы "Национальный фонд - детям"? Не прикладываем ли мы руку в карман будущего детей? Какую сумму каждому ребенку планируется зачислить по итогам 2024 года и в последующие годы? Как данные деньги на этих счетах будут защищены от инфляционных процессов и обесценивания в зависимости от конъюнктуры мировой экономики?" - спросил на заседании депутат Сената Нурторе Жусип.

Глава Минфина Мади Такиев ответил, что в этом году с 1 февраля было начислено около 7 млн тенге - по 100 долларов на ребенка.

"Что касается вашего вопроса… на сегодня 100 долларов - это в долларах зачисляется. И второе - данная сумма растет. Что касается инвестиционного дохода - в этом году 2,6% мы посчитали. В следующем году, если все будет хорошо, до 3% инвестиционный доход будет. Поэтому сейчас мы на 1 января берем на количество детей - 118-120 долларов. Но до 1 февраля мы еще все посчитаем и конкретно скажем", - заявил министр.

Глава Нацбанка Тимур Сулейменов добавил, что расчет идет примерно по 130 долларов на ребенка.

"До 1 января сколько детей родились и кому исполнилось 18 лет, мы это должны посчитать и дополнительную информацию мы вам донесем. От инфляции средства защищены, потому что деньги хранятся в долларах", - сообщил он.

Напомним, на прошлой неделе руководство Национального банка также рассказало, сколько денег могут получить казахстанские дети из Нацфонда в 2025 году.

Напомним, закон о начислении части инвестдохода Национального фонда РК на счета детей президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал 16 ноября 2023 года.

Первые выплаты из Нацфонда были произведены уже в начале этого года. По данным ЕНПФ, деньги получили почти 7 млн детей, не достигших 18 лет на конец 2023 года.

Отмечалось, что полученная в 2024 году выплата в 100,52 доллара не будет такой в последующие годы. Как объясняют в ЕНПФ, это лишь первые начисления, ежегодно сумма будет увеличиваться за счет роста активов Нацфонда и получения инвестиционного дохода. Уже назначенные средства будут инвестироваться также, как и пенсионные активы казахстанцев, чтобы принести своим владельцам дополнительный доход.

Однако снять деньги от Нацфонда можно будет при достижении 18 лет. Использовать их казахстанцы смогут при оплате обучения или на улучшение своих жилищных условий.