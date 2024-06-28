Сколько человек получили неполные спецсоцвыплаты в Казахстане

Специальные социальные выплаты назначили почти 8,5 тыс. казахстанцам. Однако полные выплаты, состоящие из четырех компонентов, получили только порядка 5,7 тыс. человек. Подробности читайте на NUR.KZ.

Специальная социальная выплата для граждан, длительное время проработавших на вредных производствах, была введена в начале 2024 года. Она выплачивается из четырех источников:

из республиканского бюджета – в размере 2 прожиточных минимумов (1 ПМ в 2024 году составляет 43 407 тенге );

); из компаний по страхованию жизни – в размере 1 ПМ;

за счет средств работодателей – в размере 1 ПМ;

за счет обязательных профессиональных пенсионных взносов (ОППВ) и обязательных пенсионных взносов (ОПВ) из ЕНПФ.

Чтобы ее назначили, работник должен иметь минимум 7 лет стажа на вредном производстве, а также уволиться оттуда или перевестись на "безвредную" должность. Выплата назначается только после достижения работником 55 лет.

Если работник соответствует всем требованиям и решил уйти с вредной работы, ему положена полная выплата из всех четырех источников. А если казахстанец работал на таком производстве в прошлом, он также может оформить спецсоцвыплату.

Условия ее получения не отличаются, но она будет осуществляться только из двух источников: из ЕНПФ и республиканского бюджета.

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Как сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК, с начала текущего года за назначением спецсоцвыплаты обратилось 9 255 человек. В итоге она была назначена 8 476 гражданам.

Полную выплату из четырех источников получили 5 746 казахстанцев, а остальные 2 840 человек – из двух источников.

Кроме того, как отметили в Минтруда, 369 граждан ожидают заключения договора предпенсионного аннуитета со страховой компанией, а 68 граждан пока не ответили на SMS-сообщение. Еще 342 обратившимся за спецсоцвыплатой было отказано в ее назначении в связи с несоответствием обязательным условиям.

Стоит отметить, что больше всего граждан, обратившихся за выплатами, было зарегистрировано в Карагандинской области – 492 человека за выплатой из двух источников и 1 166 человек – из четырех.

Следом идут Костанайская (два источника – 318 человек, четыре источника – 876 человек) и Восточно-Казахстанская (два источника – 248 человек, четыре источника – 882 человека) области.

В действительности граждан, которые могут начать получать специальные соцвыплаты, намного больше. В 2024 году насчитывается более 37 тыс. потенциальных получателей. В среднем выплата составляет 208 тыс. тенге, но ее размер сильно зависит от пенсионных накоплений и в некоторых случаях может достигать 400 тыс. тенге.