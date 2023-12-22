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Как узнать размер новой соцвыплаты, которую ввели в Казахстане

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Деньги в конверте и калькулятор
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

В 2024 году некоторые казахстанцы начнут получать новую спецсоцвыплату. Узнать ее предварительный размер можно самостоятельно на Портале трудовых ресурсов. Как это сделать, узнали журналисты NUR.KZ.

Президентом Казахстана был подписан закон о соцзащите занятых на работах с вредными условиями труда, в рамках которого было утверждено введение новой специальной социальной выплаты для трудящихся предпенсионного возраста.

Получать ее казахстанцы смогут при достижении 55 лет и наличии обязательных профессиональных пенсионных взносов (ОППВ), которые уплачивались за них не менее 7 лет.

При этом по предварительным расчетам средний размер выплаты может превысить 208 тыс. тенге в месяц. Однако все будет зависеть от конкретного работника.

В связи с этим Министерство труда и социальной защиты населения РК решило объяснить, как казахстанцы могут самостоятельно узнать предварительные размеры своей спецсоцвыплаты.

Как узнать размер спецсоцвыплаты

Сделать это можно, не выходя из дома – через Портал трудовых ресурсов HR Enbek. Первым делом казахстанцу нужно авторизоваться на нем при помощи ЭЦП.

После верификации в личном кабинете, в разделе "Профиль", во вкладке "Данные работника" будет доступен калькулятор, с помощью которого можно рассчитать предварительный размер выплаты.

При этом расчет можно произвести по трем признакам:

  • без выплаты из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ);
  • выплата из ЕНПФ за счет накоплений обязательных профессиональных пенсионных взносов;
  • выплата из ЕНПФ за счет накоплений ОППВ и обязательных пенсионных взносов.

В итоге казахстанец получит информацию о количестве перечисленных работодателем ОППВ в месяцах, размере специального профессионального госпособия, выплате из компании по страхованию жизни и выплате от работодателя. Также в расчет могут быть взяты выплата из ЕНПФ за счет накоплений ОППВ и ОПВ.

Женщина считает монеты тенге
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Напомним, спецсоцвыплата будет состоять из нескольких компонентов и осуществляться из четырех источников:

  • специальное профессиональное пособие из государственного бюджета – 2 прожиточных минимума (ПМ);
  • выплата из компании по страхованию жизни – 1 ПМ;
  • за счет средств работодателя – 1 ПМ;
  • из ЕНПФ за счет ОППВ.

Кроме того, как отметили в Минтруда, работникам также предоставляется право получения выплат из ЕНПФ за счет обязательных пенсионных взносов с учетом имеющихся пенсионных накоплений.

Такие выплаты казахстанцы будут получать до самого выхода на пенсию. Однако положены они будут только тем, кто уйдет с работы с вредными условиями труда. При этом никто не запрещает затем трудоустроиться на легкую работу и получать зарплату вместе с выплатами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2052122-kak-uznat-razmer-novoy-sotsvyplaty-kotoruyu-vveli-v-kazahstane/

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