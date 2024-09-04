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Сколько многодетных матерей получают пожизненные пособия в Казахстане

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Мама держит в руках деньги и обнимает ребенка
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Казахстане есть категория многодетных матерей, которым положены пожизненные государственные пособия. В 2024 году насчитывается 238 тыс. получательниц таких выплат. Подробности читайте на NUR.KZ.

Семьи с детьми в Казахстане могут рассчитывать на финансовую помощь от государства в виде пособий и социальных выплат. При этом дополнительная поддержка оказывается многодетным семьям, где совместно проживают четыре и более ребенка.

Кто получает пожизненное пособие

Впрочем, многодетные семьи, как правило, перестают получать пособие по многодетности, когда дети становятся взрослыми. Однако в Казахстане существует отдельная категория матерей, которым положены пожизненные выплаты от государства.

Так, некоторые казахстанские матери могут получить специальные награды – подвески "Алтын алқа" и "Күміс алқа". Согласно закону "О государственных наградах Республики Казахстан", первой награждаются матери, родившие и воспитавшие семь и более детей, а второй – шесть детей. Ранее такие женщины получали звание "Мать-героиня", а также ордена "Материнской славы" 1 и 2 степеней.

Независимо от награды всем награжденным матерям положены пожизненные пособия, даже тогда, когда все дети уже выросли. Как рассказали в Министерстве труда и социальной защиты населения РК, в текущем году такое пособие планируется выплатить 238 тыс. матерям, на общую сумму в 70 млрд тенге. Эти выплаты назначаются независимо от доходов.

За подвеску "Күміс алқа" положена выплата в размере 6,40 МРП, или 23 629 тенге в 2024 году, а за "Алтын алқа" или полученные ранее ордена "Материнской славы" и звание "Мать-героиня" – 7,40 МРП, или 27 321 тенге.

Такие меры поддержки, как считают в ведомстве, помогают повысить престиж многодетных семей в стране.

Напомним, ранее эксперты предложили ввести универсальное пособие для всех семей, где есть дети, чтобы избежать так называемую "ошибку исключения" – ситуацию, когда помощь не может получить тот, кто в ней действительно нуждается.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2156896-skolko-mnogodetnyh-materey-poluchayut-pozhiznennye-posobiya-v-kazahstane/

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