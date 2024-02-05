Как рассчитали сумму, которую казахстанские дети получили от Нацфонда

В рамках программы "Нацфонд – детям" несовершеннолетним казахстанцам начислили по 100,52 доллара. Такая сумма получилась благодаря полученному инвестдоходу. Подробнее читайте в материале NUR.KZ.

С 1 января в Казахстане стартовала программа "Нацфонд – детям", в рамках которой все несовершеннолетние казахстанцы будут ежегодно получать часть инвестиционного дохода Национального фонда РК, пока им не исполнится 18 лет.

В этом году участниками программы стали 6 919 131 ребенок. Всем им было начислено чуть более ста долларов. Но почему именно столько? В Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ). поделились подробностями того, как рассчитывалась эта сумма.

По данным Национального банка РК инвестиционный доход Национального фонда в годовом выражении составил 1,39 млрд долларов. Это усредненный годовой доход за 18 лет. При этом среднегодовая доходность за это время достигла 2,60%.

Напомним, детям назначается половина инвестиционного дохода Нацфонда. Другими словами, из 1,39 млрд долларов на счета детей было отправлено 695,5 млн долларов.

Каждый ребенок получил одинаковую сумму – 100,52 доллара. Получилась именно столько, потому что 695,5 млн долларов поделили между всеми несовершеннолетними детьми, то есть между 6 919 131 человеком.

Стоит отметить, что в будущем сумма будет увеличиваться. Во-первых, благодаря ежегодному начислению средств от Нацфонда. А во-вторых, уже начисленные целевые требования продолжат инвестировать для получения дополнительного дохода.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, можно ли забрать с собой выплаты из Нацфонда при переезде из Казахстана.