Матери-героини получат денежные выплаты к 8 марта в одном из мегаполисов Казахстана

К Международному женскому дню награжденные многодетные матери получат дополнительную единовременную выплату почти на 20 тыс. тенге в Шымкенте. Кто на нее может рассчитывать, узнали журналисты NUR.KZ.

Как известно, в Казахстане многодетные семьи могут оформить пособие от государства. При этом в стране особенно выделяют заслуженных многодетных матерей.

Так, например, как сообщил акимат Шымкента в своем официальном Telegram-канале, для них к Международному женскому дню, то есть к 8 марта, предусмотрена дополнительная единовременная социальная выплата в размере 5 месячных расчетных показателей (МРП), то есть по 19 660 тенге.

Такую выплату получат жительницы города, награжденные подвесками "Алтын алқа" и "Күміс алқа", а также имеющие звание "Мать-героиня" или получившие орден "Материнская слава". Эти награды имеют женщины, родившие шесть детей и более.

Согласно последним данным, в Шымкенте насчитывается 67 741 многодетная мать. Из них 13 805 женщин награждены подвесками "Алтын алқа" и "Күміс алқа". Остальные 53 936 матерей воспитывают по 4 и 5 детей, то есть пока не являются награжденными.

Стоит отметить, что решение о дополнительной выплате было принято согласно постановлению маслихата Шымкента, где указан перечень праздничных дней и памятных дат, в которые отдельные категории граждан получают дополнительные выплаты.

Однако важно учесть, что поддержка награжденных многодетных матерей на единовременных выплатах не заканчивается. Законом для них также предусмотрено специальное государственное пособие, которое выплачивается пожизненно:

за подвеску "Күміс алқа" – 6,4 МРП ( 25 165 тенге );

); за подвеску "Алтын алқа", звание "Мать-героиня" и орден "Материнская слава" I и II степеней – 7,4 МРП (29 097 тенге).

О том, какую еще поддержку оказывают семьям с детьми в Казахстане, мы подробно рассказывали здесь.